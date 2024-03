Wydało się, co Jan Bednarek naprawdę myśli o Wojciechu Szczęsnym! Bez ogródek o bramkarzu reprezentacji Polski, ważne słowa przed Walia - Polska

Przed reprezentacją Polski jeden z najważniejszych meczów w ostatnim czasie. Piłkarze prowadzeni przez selekcjonera Michała Probierza w Cardiff powalczą z Walią o bilet na nadchodzące mistrzostwa Europy 2024, a mecz ten komentowany będzie przez legendarnego Dariusza Szpakowskiego, co jednak nie przyszło mu łatwo. Tuż przed spotkaniem, Michał Probierz oraz Jan Bednarek spotkali się z przedstawicielami mediów podczas ostatniej konferencji prasowej. Obrońca biało-czerwonych oczywiście zapytany był o to, co działo się po stracie przez Polskę bramki na 5:1 z Estonią, kiedy to Wojciech Szczęsny nie miał zamiaru ukrywać swojej wściekłości. Zawodnik grający na co dzień dla Southampton wprost oświadczył, że każdy z zawodników był wtedy wzburzony - nie tylko Szczęsny i przy okazji postanowił skomplementować golkipera.

- Każdy z nas prowadząc 5:0 i mając przewagę jednego zawodnika był zdenerwowany po straconym golu. Wojtek pokazał swoje emocje w taki sposób i myślę, że piłka nożna to jest sport, który ma bardzo dużo emocji – Wojtek przekazał je tak i ma do tego prawo. Wojtek zawsze jest sobą, jest świetnym bramkarzem. Tak jak ja byłem zły, tak samo on był zły. Może był zły na siebie, może na mnie – na pewno był zły na to, że straciliśmy gola. - skwitował Bendarek odnosząc się do sytuacji z końcówki meczu Polska - Estonia dodając, że skupia się obecnie przede wszystkim na kolejnym spotkaniu z Walią.

Mecz Walia - Polska w finale baraży o Euro 2024 zostanie rozegrany we wtorek 26 marca 2024. Początek meczu Walia - Polska o godzinie 20.45 polskiego czasu w Cardiff