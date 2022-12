i Autor: Tomasz Radzik / SUPER EXPRESS Jan Tomaszewski

Katar Express na żywo

Jan Tomaszewski podsumowuje mundial w Katarze! Jak oceni Polaków? Oglądaj Katar Express na żywo!

Mundial Katar 2022 zakończył się dla reprezentacji Polski. Po porażce 1:3 z Francją Biało-czerwoni wracają do kraju. Specjalnie dla "Super Expressu" występ naszej kadry podsumuje Jan Tomaszewski. Stały ekspert programu Katar Express oceni drużynę narodową, powie, co myśli o premiach dla piłkarzy i co z Euro 2024. Oglądaj Katar Express na żywo o godzinie 12:00.