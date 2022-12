Luka Modrić podjął decyzję, na którą czekali wszyscy kibice. Mówiono, że zakończy karierę, zabrał głos!

Luka Modrić przez ostatnich kilka dni był na ustach wszystkich kibiców na świecie. Wydawało się bowiem, że mecz kapitana reprezentacji Chorwacji przeciwko Maroku będzie tym ostatnim, które rozegra w barwach kadry narodowej. Ostatecznie jednak, w pomeczowym wywiadzie pomocnik Realu Madryt stwierdził, że jego przygoda z drużyną narodową się nie zatrzymuje, a on sam podjął decyzję o tym, aby zostać na dłużej.

Luka Modrić pozostaje w reprezentacji Chorwacji! Ma plan na najbliższe miesiące

- Kiedy awansowaliśmy do finału, byłem w tej drużynie, więc byłoby to bez sensu, gdybym nie zagrał w Lidze Narodów. Potem zobaczymy, ale teraz zdecydowanie chcę zostać i zagrać w Lidze Narodów - wyznał zawodnik Realu Madryt w rozmowie z telewizją HTV.

Jak stwierdził Modrić, bardzo mu przykro, że Chorwacja nie sięgnęła po złoto imprezy, ale ostatecznie jest bardzo dumny z tego, co osiągnął z kadrą.

- Chcieliśmy złota, byliśmy blisko. Niestety nam się to nie udało i jest nam przykro, ale ostatecznie możemy być szczęśliwi i dumni z tego, co zrobiliśmy i jak zagraliśmy w tym turnieju. Wracamy do Chorwacji jako zwycięzcy, tego chcieliśmy i to osiągnęliśmy. Teraz bawmy się i cieszmy tym, co zrobiliśmy. To wielka sprawa - mówił kapitan chorwackiej kadry.

Jak stwierdził sam Chorwat, chce jak na razie skupić się na rozgrywkach Ligi Narodów, a potem podejmie ostateczną decyzję. Jak na razie jednak z kadry narodowej rezygnować nie zamierza.