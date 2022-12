Maroko - Hiszpania WYNIK: "Lwy Atlasu" w ćwierćfinale mundialu! Katastrofa Hiszpanów w rzutach karnych, Afryka świętuje

Maroko - Hiszpania 0:0 (0:0), 3-0 po karnych

Bramki w karnych: Sabiri, Ziyech, Hakimi

Kartki: Saiss - Laporte

Maroko: Bono - Hakimi, Aguerd (85', El Yamiq), Saiss, Mazraoui (82', Attiat-Allah) - Amrabat, Ounahi (120' Benoun), Amallah (82' Cheddira) - Ziyech, En Nesyri (82', Sabiri), Boufal (66', Ezzalzouli)

Hiszpania: Simon - Llorente, Rodri, Laporte, Alba (98', Balde) - Busquets, Gavi (63', Soler), Pedri - Torres (76', Williams, 119', Sarabia), Asensio (63', Morata), Olmo (98', Fati)

Kolejna niespodzianka na mistrzostwach świata w Katarze! Jeden z głównych faworytów do medali jedzie do domu już po 1/8 finału. Hiszpanie przez cały mecz mieli problemy z niesamowicie ambitnymi Marokańczykami, którzy przez 120 minut byli bliżej strzelenia bramki. Brakowało jednak skuteczności, za co mogli zapłacić w ostatniej akcji dogrywki, w której wprowadzony z ławki na rzuty karne Pablo Sarabia trafił z powietrza w słupek. Oznaczało to, że o awansie do ćwierćfinału rozstrzygną rzuty karne, w których "La Furia Roja" przeżyła prawdziwy koszmar.

To Maroko wygrało losowanie i rozpoczęło serię jedenastek od udanego strzału Abdelhamida Sabiriego. Po nim do piłki podszedł Sarabia, który w oczach Luisa Enrique był pewniakiem, ale w kluczowym momencie trafił tylko w słupek. Po pewnym rzucie karnym Hakima Ziyecha stało się jasne, że Hiszpania stoi pod ścianą. Presja ewidentnie wygrała z drużyną mistrzów świata z 2010 roku. Carlos Soler przegrał pojedynek z Bono i Hiszpanie mogli liczyć tylko na cud. Przez chwilę ich nastroje poprawiły się po obronionym rzucie karnym Badra Benouna, ale Sergio Busquets również nie był w stanie pokonać marokańskiego bramkarza. Bono został bohaterem, a prawdziwym spokojem wykazał się Achraf Hakimi, który delikatną podcinką zmylił Unaia Simona i zapewnił "Lwom Atlasu" awans do ćwierćfinału mundialu! Jest to dopiero czwarty taki występ w historii Afryki (po Kamerunie w 1990, Senegalu w 2002 i Ghanie w 2010 r.), a Maroko powalczy ze zwycięzcą meczu Portugalia - Szwajcaria o pierwszy afrykański półfinał MŚ. Poniżej nasza relacja na żywo z meczu Maroko - Hiszpania:

Sonda Czy Maroko awansuje w Katarze do półfinału mundialu jako pierwszy zespół z Afryki? Tak, to prawdziwy czarny koń! Nie, przegrają w ćwierćfinale Trudno powiedzieć

Na żywo Maroko - Hiszpania Witamy w relacji na żywo z meczu Maroko - Hiszpania! Jest to przedostatnie spotkanie 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. Czy czarny koń poskromi kolejnego faworyta? Początek już o 16:00! Luis Enrique dokonał zmian w porównaniu do meczu z Japonią. Swoją szansę otrzyma dziś m.in. Marcos Llorente. Na ławce usiadł strzelec trzech goli w Katarze - Alvaro Morata. 🚨 OFICIAL | ¡¡A MUERTE CON 𝗘𝗦𝗧𝗢𝗦 𝗢𝗡𝗖𝗘!!



👥 Esta es la alineación oficial de @LUISENRIQUE21 para luchar por el pase a los cuartos de final del Campeonato del Mundo.



🙌🏻🇪🇸 ¡¡𝗤𝗨𝗘𝗥𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗘𝗦𝗖𝗨𝗖𝗛𝗔𝗥𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗦𝗗𝗘 𝗬𝗔, AFICIÓN!!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/9zHspoXIB0 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 6, 2022 Marokańczycy powalczą dziś o kolejną niespodziankę! Najbardziej liczą na ofensywne trio dowodzone przez Hakima Ziyecha. 🚨تشكيلة المنتخب الوطني أمام منتخب إسبانيا



Round of 16’s Line-up 🇲🇦🆚🇪🇸 #DimaMaghrib #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/I2jRuqVOwt — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 6, 2022 Piłkarze obu drużyn pojawili się na murawie! Czas na hymny. Hymny obu krajów już wybrzmiały! Za chwilę początek meczu. Hiszpanie grają dziś w błękitnych strojach, co dla wielu kibiców może być sporym zaskoczeniem. To Maroko gra na czerwono! 1' Zaczynamy! Przy piłce Hiszpanie. 1' Sergio Busquets gra dziś po raz 17. na mundialu. Zrównał się z Ikerem Casillasem i Sergio Ramosem. Na boisku Ziyech już w pierwszych sekundach ostro "zameldował się" Jordiemu Albie. 4' Na trybunach panuje prawdziwy marokański kocioł! Zagorzali kibice z Maroka głośno buczą, gdy przy piłce jest Hiszpania, i fetują każdą jej stratę. 5' Pierwsza ofensywna akcja Maroka, ale Ziyech zepsuł kontrę zbyt dalekim wypuszczeniem piłki na prawym skrzydle. Wyszło tak, jakby nieco przestraszył się pędzącego w jego stronę Laporte'a. 7' Boufal ładnie przedzierał się na lewym skrzydle, ale jego wrzutka została wybita przez hiszpańską obronę. W ponowionym ataku marokański skrzydłowy przegrał starcie z dwoma rywalami, choć domagał się faulu. 9' Ferran Torres przedzierał się w pole karne, mijając kolejnych Marokańczyków, jednak w końcu został zatrzymany. Wyglądało to obiecująco, ale potwierdziło się powiedzenie: "Siła złego na jednego" 10' Rzut wolny dla Maroka z niebezpiecznej odległości po faulu Gaviego! 12' Hakimi spróbował szczęścia z wolnego, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką. 13' Ależ spokój Bono! Marokański bramkarz był naciskany przez Asensio, ale nie spanikował tuż przed własną bramką i wygrał drybling z Hiszpanem, po czym podał krótko do obrońcy w polu karnym. 15' Mazraoui szukał dośrodkowaniem z lewej strony En Nesyriego, ale Simon pewnie złapał piłkę. 18' Hiszpanie mają na razie duże problemy, by stworzyć jakiekolwiek zagrożenie. Maroko imponuje dyscypliną taktyczną. Ten mecz potrzebuje szybkiej bramki #Mundialove #MundialQatar2022 — Robert Janicki (@RobertJ1902) December 6, 2022 21' Jak na razie byliśmy świadkami tylko 1 strzału w tym meczu. Sporo jest wrzutek i fauli, ale brakuje konkretów. 22' Boufal pięknie ograł Llorente na lewym skrzydle i dośrodkował w pole karne, ale En Nesyri przegrał starcie z obrońcą. Do piłki dopadł Ziyech, jednak nie zdołał zaskoczyć rywala. 25' Zrobiło się gorąco pod bramką Maroka po głupiej stracie, ale Torres był na kilkumetrowym spalonym w polu karnym. Zresztą piłka i tak nie wpadła do bramki strzeżonej przez Bono. 26' Alba pięknie zgubił linię obrony wysokim podaniem, Asensio wbiegł w pole karne z lewej strony sam na sam z Bono, ale z kozłującej piłki uderzył tylko w boczną siatkę! 30' Rodri jako ostatni obrońca w ostatniej chwili przeciął prostopadłe podanie do En Nesyriego. Ze spokojem odegrał jeszcze do Simona. 33' Mocny strzał Mazraouiego z dystansu sprawił problemy Simonowi! Hiszpański bramkarz interweniował na raty, ale zdążył przed nabiegającym napastnikiem. 35' Hiszpanie wreszcie szybciej rozgrywali piłkę i kilkukrotnie byli blisko wejścia w pole karne, ale znowu zabrakło konkretów. Im bliżej byli groźnej sytuacji, tym głośniej buczeli marokańscy kibice! 38' To jak na razie jedyne celne uderzenie w tym meczu. Niezwykle wyrównane spotkanie! Po 35 minutach 𝗯𝗲𝘇 𝗯𝗿𝗮𝗺𝗲𝗸 w starciu Maroka z Hiszpanią ❌⚽️ Gra Ziyecha i spółki jednak co najmniej... obiecująca 💪



𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐌𝐈𝐒𝐉𝐀 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 ▶ https://t.co/Qnsw1mXGQ0

__________#MARSPA 🇲🇦🇪🇸 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧• #Mundialove pic.twitter.com/AHYGBVzgrb — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 6, 2022 41' Kolejny faul Gaviego w dzisiejszym meczu, ale młody pomocnik wciąż nie obejrzał żółtej kartki. Sędzia jest bardzo cierpliwy. 42' Ależ okazja Aguerda! Boufal zabawił się z Pedrim w polu karnym i wrzucił idealnie na głowę kolegi, ale ten uderzył nad bramką! Powinno być 1:0! 43' Znowu zawrzało pod bramką Hiszpanii! Boufal wypuścił Mazraouiego na lewym skrzydle, ten wrzucił w pole karne, gdzie Ziyech zgrywał piłkę do En Nesyriego, ale Laporte uratował drużynę. 45+1' Sędziowie doliczyli tylko jedną minutę! 45+1' Koniec pierwszej połowy! Hiszpania miała jeszcze okazję po stracie Maroka na własnej połowie, ale jej szybka akcja została powstrzymana przez jednego z obrońców w polu karnym. Pierwsza połowa była niezwykle wyrównana, ale to Maroko było bliższe gola na 1:0. Marokańczycy coraz bliżej bramki Hiszpanów!



𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐌𝐈𝐒𝐉𝐀 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 ▶ https://t.co/Qnsw1mXGQ0

__________#MARSPA 🇲🇦🇪🇸 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧• #Mundialove pic.twitter.com/RVv54KzwlI — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 6, 2022 Obie drużyny wróciły już na murawę! Za chwilę druga połowa meczu. 46' Początek drugiej połowy! 48' Ciekawe wykonanie rzutu wolnego przez Hiszpanię, ale obrona Maroka wybiła dośrodkowanie dochodzące do bramki Bono. 49' Simon znalazł się w tarapatach pod własną bramką i w ostatniej chwili wybił piłkę przed dwoma naciskającymi Marokańczykami! 53' Maroko zdecydowanie nie przestraszyło się mistrzów świata z 2010 roku. #MARESP ho ho? Wysoki pressing MAR w okolicach nawet szesnastki ESP. Coraz odważniejsze Lwy Atlasu #mundialove — ZagonBzu (@ZagonBzu) December 6, 2022 54' Trudno policzyć, który raz Gavi był "bohaterem" faulu. Raz to on fauluje, innym razem jest faulowany. Tym razem Hakimi sprokurował groźny rzut wolny z lewej strony. 55' Asensio wycofał piłkę piętą, a Dani Olmo uderzył z całej siły, jednak ten strzał leciał wprost w Bono. Pierwsze celne uderzenie Hiszpanii w tym meczu! 59' Gavi znowu padł na murawę, ale zdążył jeszcze dziubnąć piłkę do kolegi. Ten przegrał jednak pojedynek na lewym skrzydle. 61' Marokańscy fani są dziś niesamowici. Niezwykle głośno wspierają swoich ulubieńców, właśnie odwzorowali doping wypromowany kilka lat temu przez islandzkich kibiców na Euro 2016. 62' Nerwowo w polu karnym Maroka! Wysoka "świeca" po interwencji obrońcy sprawiła problemy Bono, który bez większej kontroli wypiąstkował piłkę przed siebie. Miał szczęście, że żaden z Hiszpanów nie dopadł do futbolówki. 63' Pierwsze zmiany w Hiszpanii - Morata i Soler za Asensio oraz Gaviego. 64' Alba mocno ucierpiał w powrocie za kontrą Maroka. Potrzebował pomocy medycznej, ale po chwili wrócił na boisko. 66' Pierwsza zmiana także w Maroku - Ezzalzouli (znany też jako Ez Abde) za Boufala. 68' Minęła już ponad godzina gry, a Hiszpanie mają na koncie zaledwie jeden celny strzał! 𝟲𝟬 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁, 𝗮 𝘄 𝗠𝗮𝗿𝗼𝗸𝗼 - 𝗛𝗶𝘀𝘇𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮 𝘄𝗰𝗶𝗮̨𝘇̇ 𝟬:𝟬❗

Szykuje się druga dogrywka w 1/8 finału?

__________#MARSPA 🇲🇦🇪🇸 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧• #Mundialove pic.twitter.com/AkS9dEXtmg — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 6, 2022 69' Morata dynamicznie wchodził w pole karne rywali i szykował się do strzału, ale Aguerd powstrzymał go idealnym wślizgiem. 71' Hiszpania jest przy piłce przez 62% czasu gry, ale nie wynika z tego nic szczególnego. 75' Świetne interwencje Mazraouiego na lewej obronie. Najpierw powstrzymał Torresa, a potem przeciął groźny przerzut Alby. 76' Trzecia zmiana w drużynie Hiszpanii - Williams wszedł za Torresa. 76' Pierwsza żółta kartka w tym meczu. Laporte sfaulował Hakimiego po stracie drużyny i został za to ukarany. 78' Hiszpania miała trochę więcej miejsca po przebitce w środku pola, ale wrzutka Alby była zbyt niska. Olmo doszedł jeszcze do strzału zza pola karnego, jednak uderzył "Panu Bogu w okno". 80' Dobra akcja Williamsa na prawym skrzydle, ale Aguerd w ostatniej chwili uprzedził Moratę i Olmo! Było gorąco! 81' Prostopadła piłka od Williamsa przeszła w pole karne i Morata oddał strzał z ostrego kąta! Nie zdołał jednak trafić w światło bramki. 82' Trzy zmiany w Maroku! Amallah, En Nesyri i Mazraoui skończyli występ, a na boisku pojawili się: Cheddira, Sabiri i Attiat-Allah. 84' Aguerd nie jest w stanie kontynuować gry! Był dziś prawdziwą ostoją obrony Maroka, ale zdrowie odmówiło mu posłuszeństwa. 85' El Yamiq wszedł za kontuzjowanego Aguerda. 86' Dynamiczna akcja Maroka, Hakimi świetnie dośrodkował, a Ez Abde zgrał piłkę do Cheddiry, jednak ten nie zdołał oddać dobrego strzału z pola karnego. 88' Morata znowu złapany na spalonym, choć powtórki pokazały, że mogło nie być przewinienia. A zrobiło się gorąco, bowiem Williams uderzał z pola karnego! Obrońcy dobrze zablokowali jego strzał. 90' Żółta kartka dla Saissa, choć pierwotnie arbiter pokazał przywilej korzyści dla Hiszpanii. 90+1' Sędziowie doliczyli pięć minut, a Hiszpania wykonywała rzut wolny. Morata oddał strzał po wrzutce Solera, jednak piłka poleciała wysoko nad bramką. 90+2' Było blisko fatalnego błędu Simona! Źle przyjął piłkę przed bramką i prawie dał się zaskoczyć naciskającemu Ez Abde. W ostatniej chwili zdążył wybić futbolówkę. 90+3' Gorąco w polu karnym Hiszpanii po wrzutce z rzutu wolnego, ale Cheddira nie trafił w piłkę z woleja, a sędziowie odgwizdali spalonego. 90+5' Prawdopodobnie ostatnia szansa Hiszpanii po faulu na Olmo! 90+5' BONO STANĄŁ NA WYSOKOŚCI ZADANIA! Olmo dośrodkował w stronę bramki, a żaden z Hiszpanów nie przeciął tej piłki, która zmierzała do siatki! Marokański bramkarz zdołał jednak odbić ją na rzut rożny. 90+6' Laporte walczył o oddanie strzału po rożnym, ale został czysto powstrzymany. Koniec czasu, mamy dogrywkę! Kibice nie są zbyt dobrze nastawieni przed 30-minutową dogrywką. Hiszpanom brakuje konkretów. Przy stylu gry Hiszpanów, dogrywka brzmi jak kara dla kibiców🙈 #MARESP #FIFAWorldCup #dogrywka #Mundialove — Kosetzky (@kosetzky) December 6, 2022 Kapitan Maroka wygrał losowanie i wybrał stronę. Już za chwilę Hiszpania rozpocznie dogrywkę. 91' Początek dogrywki! 94' Bono nie miał dziś zbyt dużo pracy, ale w kluczowym momencie wykazał się umiejętnościami! To mogła być piłka meczowa dla Hiszpanii! 🇪🇸 W regulaminowym czasie gry jednak 𝗯𝗲𝘇 𝗯𝗿𝗮𝗺𝗲𝗸 ❌⚽️ Już za moment druga dogrywka w meczach 1/8 finału!



𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐌𝐈𝐒𝐉𝐀 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 ▶ https://t.co/Qnsw1mXGQ0

__________#MARSPA 🇲🇦🇪🇸 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧• #Mundialove pic.twitter.com/YyiZqCLyCH — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 6, 2022 95' Cheddira fatalnie zmarnował sytuację sam na sam, w której... nie oddał nawet strzału. Laporte zdołał go dogonić i wybił mu piłkę od tyłu. Marokańskiego napastnika nieco usprawiedliwia odgwizdany spalony. 97' Williams wrzucił piłkę spod końcowej linii, ale Morata minimalnie minął się z piłką! Miał naprawdę niezłą okazję. 98' Podwójna zmiana w Hiszpanii - Balde i Fati za Albę oraz Olmo. 100' Morata był z piłką w polu karnym i wygrał pojedynek z obrońcą, po czym miękko dośrodkował. Williams nabiegał na piłkę, ale w ostatniej chwili został powstrzymany! 100' Balde oddał strzał z pola karnego po kolejnej wrzutce Hiszpanii, po której ładnie przyjął piłkę, ale obrońca Maroka perfekcyjnie go zablokował! 102' Nieporozumienie El Yamiqa i Bono we własnym polu karnym, ale na szczęście dla Maroka bez konsekwencji. 103' Rodri zdecydował się na strzał z bardzo dużej odległości, ale przy tym się poślizgnął i było to bardzo słabe uderzenie. 104' Niewiarygodne pudło Cheddiry! Stanął oko w oko z Simonem w polu karnym po świetnym podaniu od Ounahiego, ale uderzył wprost w nogę hiszpańskiego bramkarza! Powinien wyprowadzić Maroko na prowadzenie! 105+1' Pierwsza połowa dogrywki została przedłużona o co najmniej minutę. 105+2' Spore zamieszanie w polu karnym Maroka po rzucie rożnym wykonywanym na dwa razy! Sędzia nakazał powtórzyć ten stały fragment gry, a Soler dobrze wrzucił piłkę, do której ruszył Bono. Bramkarz wypiąstkował piłkę i wpadł na Moratę, a do dobitki złożył się Llorente, jednak jego strzał został zablokowany. Koniec pierwszej części dogrywki! 106' Szokujący początek drugiej połowy dogrywki! Sabiri spróbował strzału z połowy boiska, od razu po gwizdku! 109' Coraz bardziej prawdopodobne, że o awansie zadecydują rzuty karne. Maroko może żałować, że nie strzeliło żadnej bramki! 105 minut za nami.... Marokańczycy jak odpadną to będą mieli do siebie duże pretensje... #Qatar2022 #mundialove #FIFAWorldCup #KierunekKatar #MARESP — Piotr Dadas (@PiotrDadas) December 6, 2022 111' Saiss ma problemy mięśniowe i przez pewien czas nie mógł podnieść się z murawy. Szykowana jest już ostatnia zmiana w Maroku. 112' Saiss wrócił na boisko, a szykowany do wejścia Benoun wrócił na razie na ławkę! 115' Cheddira urwał się hiszpańskiej obronie, wygrywając biegowy pojedynek z Rodrim! Wbiegł w pole karne, ale nie oddał strzału i ostatecznie stracił piłkę. To była świetna okazja do zrobienia czegoś więcej! 117' Dwaj Marokańczycy fatalnie przeszkodzili sobie na lewym skrzydle, gdzie wychodzili na dobrą pozycję do dośrodkowania! W efekcie Hiszpania miała szansę na wyprowadzenie kontry, jednak Morata fatalnie to zepsuł przed polem karnym. Ani nie oddał strzału, ani nie podał do kolegi. 118' Williams znakomicie wygrał z rywalem w polu karnym i dograł groźną piłkę, z którą minął się Bono, ale Hakimi wybił to zagranie na rzut rożny! Po czym sędziowie uznali, że piłka po zwodzie Hiszpana wyszła za boisko, choć powtórki wzbudziły wątpliwości. 119' Ostatnia zmiana w Hiszpanii. Luis Enrique myśli już o karnych i zmienił Nico Williamsa, który wszedł na boisko w 76. minucie. Wprowadził Sarabię! 120' Ostatnia zmiana także w Maroku. Benoun wszedł za Ounahiego. 120+1' Do końca meczu pozostały trzy minuty! 120+1' Sarabia świetnie wystawił piłkę Busquestowi na linii pola karnego, ale kapitan Hiszpanii nie oddał dobrego strzału i został zablokowany! 120+2' Niewiarygodne! Pachniało samobójem Al Yamiqa, ale marokański obrońca idealnie wybił groźną wrzutkę na rzut rożny! 120+3' SARABIA ZMARNOWAŁ PIŁKĘ NA AWANS! Rodri idealnie obsłużył kolegę, który złożył się do uderzenia z powietrza z ostrego kąta, jednak trafił tylko w słupek od zewnętrznej strony! 120+4' KONIEC MECZU! MAMY RZUTY KARNE! Warto przypomnieć, że Hiszpanie odpadli z poprzedniego mundialu w 1/8 finału... po rzutach karnych. Hiszpania, 1/8 i rzuty karne, gdzieś to już widziałem…🤔#marspa #Mundialove #FIFAWorldCup #tvpsport — Mateusz Saar (@Matisek2002914) December 6, 2022 Hiszpanie wybrali bramkę, na którą będą strzelać, ale to Maroko wygrało losowanie kolejności i rozpocznie serię jedenastek. Zaczynamy rzuty karne! Jako pierwszy strzela Sabiri... 1-0 Sabiri pewnie zmylił Simona! Świetny początek karnych dla Maroka. 1-0 Sarabia wszedł na boisko pod koniec dogrywki, ale fatalnie otworzył serię jedenastek! Trafił w prawy słupek! Szaleństwo marokańskich kibiców! 2-0 Ziyech huknął jak z armaty w środek bramki! Simon się tego nie spodziewał! 2-0 Bono obronił strzał Solera! Maroko o krok od awansu! 2-0 Simon wygrał pojedynek z Benounem! Daje jeszcze nadzieję Hiszpanii! 2-0 NIEWIARYGODNE! BONO OBRONIŁ STRZAŁ BUSQUETSA! Trzy pudła Hiszpanii w trzech seriach! Hakimi może zamknąć ten mecz! 3-0 KONIEEEEEC! CO ZA SPOKÓJ HAKIMIEGO! MAROKO W ĆWIERĆFINALE! Gwiazdor PSG wykonał lekką wcinkę w środek, a Simon poleciał w bok bramki! Hiszpania wraca do domu, Maroko zagra w czwartym afrykańskim ćwierćfinale mundialu w historii! 🇨🇲 Kamerun 1990

🇸🇳 Senegal 2002

🇬🇭 Ghana 2010

🇲🇦 Maroko 2022?



Będzie czwarty afrykański ćwierćfinał mundialu w historii?#MARESP #Mundialove — Bartłomiej Bukowski (@BartekBuk) December 6, 2022 To już koniec naszej relacji na żywo z tego meczu! Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej razem z nami i zapraszamy na kolejne wydarzenia w portalu sport.se.pl! O 20:00 ostatni mecz 1/8 finału MŚ - Portugalia vs Szwajcaria.

Odśwież relację

Polska kadra potrzebuje PILNYCH ZMIAN?

Posłuchaj oceny piłkarzy i trenera po mundialu w Katarze!