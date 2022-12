Messi podjął decyzję ws. przyszłości klubowej. Ta informacja nie pozostawia wątpliwości

Kolejny absurdalny pomysł prezydenta FIFA?! Sensacyjne doniesienia, to byłaby kropla, która przeleje czarę goryczy

Niewiarygodne! Zobacz, co zrobił król strzelców mundialu krótko po powrocie do kraju

Przypomnijmy, że 35-letni argentyński piłkarz gra w klubie ze stolicy Francji od lipca 2021 roku, gdy odszedł z Barcelony. 18 grudnia z reprezentacją kraju triumfował w mistrzostwach świata w Katarze. W finale Albicelestes po 120 minutach gry remisowali z Francją 3:3, lecz w rzutach karnych byli skuteczniejsi i wygrali 4:2. Messi walnie przyczynił się do tego sukcesu, zdobywając w turnieju siedem bramek, w tym dwie w finale. Dołożył do tego trzy asysty. Królem strzelców mundialu został reprezentant „Trójkolorowych” i klubowy kolega Messiego, Kylian Mbappe, który zanotował osiem trafień, w tym aż trzy w meczu finałowym.

Marek Papszun trenerem reprezentacji Polski? Trener zabrał głos, stanowczo stanowisko

Obecny kontrakt Messiego wygasał w czerwcu 2023. – Na początku grudnia, w trakcie mistrzostw świata, osiągnięto z Messim porozumienie dotyczące przedłużenia umowy o jeden sezon – napisano w „Le Parisien”.

PSG nie potwierdziło przedłużenia kontraktu z siedmiokrotnym zdobywcą Złotej Piłki. Prezydent klubu Nasser Al-Khelaifi powiedział w grudniu, że Messi jest szczęśliwy w Paryżu, dodając, że negocjacje w sprawie przedłużenia odbędą się po zakończeniu mundialu w Katarze.

Cezary Kulesza przerwał milczenie w sprawie Czesława Michniewicza. Wskazał konkretny termin, wszystko zdarzy się już niebawem

Ostatnie informacje ze źródeł hiszpańskich mówią z kolei, że Messi miałby wrócić do Barcelony latem 2024 roku. To wpisywałoby się więc w doniesienia o przedłużeniu kontraktu w Paryżu właśnie do tego czasu.

Messi w tym sezonie zdobył dla PSG 12 bramek i zanotował 14 asyst we wszystkich rozgrywkach. Mistrzowie Francji po 15 kolejkach są liderem Ligue 1 i mają pięć punktów przewagi nad RC Lens.