Messi zdobył mistrzostwo świata, ale błysnął nie tylko on. Szymon Marciniak chwalony ze wszystkim stron!

Szymon Marciniak na mistrzostwach świata poprowadził trzy spotkania – Francji z Danią w fazie grupowej, Argentyny z Australią w 1/8 finału i tak się złożyło, że drużyny, z którymi „spotkał” się wcześniej, dotarły także do finału, na który Polak i jego zespół zostali wyznaczeni. Wielkie wyróżnienie to jednak także wielka odpowiedzialność, a poziom sędziowania na mistrzostwach nie raz pozostawiał wiele do życzenia. Marciniak i jego asystenci poprowadzili jednak to spotkanie perfekcyjnie, co zostało od razu docenione.

Szymon Marciniak zdobył swoje własne mistrzostwo świata

Już w trakcie meczu wielu obserwatorów pisało, że Szymon Marciniak świetnie radzi sobie w meczu finałowym. Podejmował decyzje bardzo szybko, a co najważniejsze, były one prawidłowe. Co więcej, swoją charyzmą potrafił utrzymywać na wodzy emocje zawodników i nie pozwolił sobie na zbytnie dyskusje. Doceniono to zarówno w Polsce, jak i na świecie. „Prawdopodobnie oglądaliśmy najlepszy finał w historii najlepszych piłkarsko MŚ. Sędziowany najlepiej w historii. Nie zapraszam do dyskusji” – napisał Żelisław Żyżyński z Canal+ Sport. „Mieć kiedykolwiek taką pewność siebie jak Marciniak na boisku. Kozak” – dodaje Przemysław Langier z goal.pl, „Po 90 minutach Szymon Marciniak udowadnia, że jest w Katarze najlepszy. Na tle pogubionych, nieumiejętnych i psujących mecze sędziów półfinału i meczu o brąz jego dyspozycja jest szczególnie dobrze widoczna. Brawo Marciniak i cały polski zespół sędziowski” – napisał z kolei Maciej Iwański z TVP Sport.

Chwalony w całej Europie

Ciepłe słowa płynęły także z zagranicy. „Marciniak jest wybitny” – napisał krótko Raphael Honigstein z „The Athletic”. „Szymon Marciniak jest naprawdę dobry” - dodawał były reprezentant Włoch Claudio Marchisio. Jeszcze większych pochwał doczekał się Marciniak od dziennikarza anielskiego „Daily Mail”, Ryana Taylora, który zwrócił uwagę na problemy Marciniaka ze zdrowiem w 2021 roku uniemożliwiające mu sędziowania podczas Euro. - Wszyscy szybko krytykujemy arbitrów, ale Szymon Marciniak był wybitny. Szczególne, że Polak stracił Euro 2020 po zdiagnozowaniu tachykardii (choroby serca). Dzisiaj nie musiał korzystać z VAR-u. Wzorzec. – napisał na Twitterze Taylor. Marciniak zdobył uznanie w całej Europy, bo chwalony jest również w Hiszpanii. - Zawsze mówię, że idealne sędziowanie nie istnieje, ale dzisiaj mi wybaczycie, to co zrobił Marciniak w finale mistrzostw świata, z trzema karnymi, z nienagannym prowadzeniem, jest tak trudne....że dziś możemy to powiedzieć - nota 10 dla Polaka – rozpływa się w zachwytach nad Marciniakiem dziennikarz „Radia Marca”, Pavel Fernandez.