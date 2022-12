Michał Listkiewicz kiedyś złożył publiczną deklarację. I teraz będzie musiał zapłacić

Messi zdobył mistrzostwo świata, ale błysnął nie tylko on. Szymon Marciniak chwalony ze wszystkim stron!

„Dla mnie to wielka osobista satysfakcja, że w tym gronie znalazł się mój syn” – mówił „Super Expressowi” Michał Listkiewicz zaraz po wyznaczeniu przez FIFA polskiego zespołu do prowadzenia finału. „Nie wiem, czy taka rodzinka – ojciec i syn w meczu o złoto – szybko się przytrafi” – dodawał ze śmiechem.

Michał Listkiewicz przywołał także deklarację, którą wiele lat temu złożył publicznie. „Kiedyś powiedziałem, że jeżeli Polak będzie w finale mistrzostw Świata, obojętnie w jakim charakterze, czy sędziego, czy piłkarza, trenera, czy pana strzygącego trawnik, spikera, to stawiam dobrą kolację” - oznajmił w wypowiedzi dla serwisu salon24.pl. Z upływem czasu – i kolejnych mundialu – słowa owe określone zostały nawet mianem „klątwy Listkiewicza”. Dzięki decyzji Pierluigiego Colliny została ona wreszcie złamana, co dla jej autora będzie oznaczać konkretny... wydatek. „Teraz będę musiał postawić cztery kolacje, w tym jedną synowi. Ale zrobię to z wielką przyjemnością” - dodał Listkiewicz-senior.

Były sternik PZPN przypomniał też, że informacja o wyznaczeniu jego do prowadzenia (na linii) finału MŚ'90 Argentyna – RFN w Rzymie zaskoczyła... przy hotelowym basenie. Michał Listkiewicz miał za sobą występ w półfinale i nie spodziewał się, że może raz jeszcze zostać obdarzony zaufaniem. Co ciekawe – nieoficjalna wieść o możliwości poprowadzenia katarskiego finału zaskoczyła Szymona Marciniaka... także na leżaku!

Nasz znakomity zespół sędziowski pod wodzą Szymona Marciniaka gotowy na wielki finał Mundialu! To będzie historyczny dzień dla 🇵🇱 środowiska arbitrów i całego @pzpn_pl. Panowie, róbcie swoje i pokażcie po raz kolejny klasę! Jesteśmy z Was dumni! #WorldCup2022 pic.twitter.com/WOM0zs9BqQ— Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) December 18, 2022