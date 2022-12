Michał Listkiewicz zabrał głos w temacie kadry. To zniesmaczyło byłego prezesa PZPN

Biało-czerwoni do Polski wrócili w poniedziałek wieczorem. I właśnie do tego powrotu zastrzeżenia ma były prezes PZPN. - Sposób powrotu reprezentacji z Kataru - wyznał Michał Listkiewicz w rozmowie z Polską Agencją Prasową. - W 2002 roku przegraliśmy w Korei Południowej, ale wróciliśmy wszyscy jednym samolotem i wyszliśmy do kibiców. Były różne reakcje, lecz generalnie raczej życzliwie. Wszyscy przylecieliśmy elegancko ubrani, odpowiadaliśmy na pytania dziennikarzy, choć wynik był gorszy niż obecnie. Teraz wróciła tylko połowa kadry. To po co było ciągnąć tam rządowy samolot dla kilkunastu ludzi, działaczy i kucharza? I jeszcze powrót gdzieś tam bocznym wyjściem. To mi się nie podobało. Nie mam pretensji do piłkarzy, lecz do kogoś, kto powinien wydać polecenie - stwierdził i dodał: - Skoro razem wyruszyli w ubiegłym miesiącu, to w takim samym składzie powinni też wrócić. Misja kończy się w momencie wylądowania w Warszawie i spotkania z kibicami. Bo polscy fani udowodnili, że są z drużyną na dobre i na złe. Gdyby to zostało oficjalnie zorganizowane, myślę, że kadra byłaby bardzo miło powitana - zaznaczył Michał Listkiewicz w rozmowie z PAP.

Sonda Czy Czesław Michniewicz nadal powinien być selekcjonerem reprezentacji Polski? Tak Nie