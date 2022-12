Pierwsze słowa Cezarego Kuleszy po rozstaniu z Czesławem Michniewiczem. Wskazał bardzo trudny moment

Niewiarygodne! Zobacz, co zrobił król strzelców mundialu krótko po powrocie do kraju

Michniewicz wykonał zadanie czyli awansował na mundial, utrzymał zespół w Lidze Narodów, a także awansował z kadrą do fazy pucharowej mistrzostw świata. Jednak to nie wystarczyło, aby dalej pracować z drużyną narodową. Władze PZPN wydały komunikat w sprawie dalszej współpracy. – W imieniu zarządu PZPN chcieliśmy serdecznie podziękować Czesławowi Michniewiczowi za 11 miesięcy pracy na stanowisku selekcjonera - napisał prezes Cezary Kulesza w oświadczeniu opublikowanym na stronie PZPN. - Jak wiemy, trener przejął kadrę w bardzo trudnym momencie. Mimo tych okoliczności, zdołał wywalczyć awans na mundial, utrzymał także miejsce w elicie Ligi Narodów. Poprowadził również reprezentację do pierwszego od 36 lat awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata. Za to Czesławowi Michniewiczowi należą się podziękowania - podkreślił.

Szef polskiego związku tłumaczył, co miało wpływ na podjęcie takiej właśnie decyzji. - Jednak, aby właściwie ocenić pracę selekcjonera, musieliśmy wziąć pod uwagę również inne kluczowe kwestie, takie jak długofalowy pomysł na dalsze funkcjonowanie reprezentacji oraz kierunek jej rozwoju - czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie. - Dlatego, po wielu spotkaniach i analizach, podjęliśmy niełatwą decyzję o zakończeniu współpracy. Czesław Michniewicz jest doświadczonym szkoleniowcem i jestem przekonany, że nie będzie długo czekał na propozycje nowej pracy. Życzymy mu powodzenia i dalszych sukcesów w karierze - zaznaczył prezes Cezary Kulesza.

[KOMUNIKAT]Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że z dniem 31 grudnia 2022 roku Czesław Michniewicz przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski.Więcej. ⤵️— PZPN (@pzpn_pl) December 22, 2022