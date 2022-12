Potworne wieści o kolejnej ikonie futbolu! Legendarny Overmars miał udar, szokujące doniesienia

Pele walczył z potworną chorobą. To ona doprowadziła do jego śmierci, ostatnie chwile życia były katorgą

Kim jest Marc Overmars?

Marc Overmars jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii reprezentacji Holandii, dla której zanotował podczas kariery 86 meczów i zdobył 17 bramek. Overmars jest wychowankiem Go Ahead Eagles, a następnie występował jeszcze w barwach takich zespołów jak Willem II Tillburg, Ajax Amsterdam, Arsenal, oraz FC Barcelona. Buty na kołku oficjalnie zawiesił w 2011 roku, będąc piłkarzem rodzimego SV Epe. Po zakończeniu kariery zajął się pracą na stanowiskach dyrektorskich m.in. w Go Ahead Eagles oraz Ajaxie. Od marca 2022 roku pełnił funkcję dyrektora technicznego belgijskiego klubu Royal Antwerp.

Overmars trafił do szpitala

Niestety, ostatnie dni są dla fanów futbolu bardzo trudne. Najpierw całą Polskę obiegła bowiem informacja o śmierci Andrzeja Iwana, kilka dni później świat opłakiwał natomiast odejście Pelego. Najwyraźniej nie jest to jednak koniec złych informacji, w ostatnich godzinach do szpitala trafił bowiem były reprezentant Holandii – Marc Overmars. Jak przekazano, 49-latek w nocy z czwartku na piątek źle się poczuł. Trafił do placówki medycznej, gdzie zdiagnozowano u niego delikatny udar. – Czuje się dobrze, ale przez pewien czas będzie musiał odpoczywać – poinformowano w oficjalnym komunikacie. Najważniejsze jest jednak to, że życiu Holendra nie zagraża niebezpieczeństwo. Rodzina ani klub w najbliższym czasie nie będą w najbliższym czasie udzielać dalszych komentarzy w tej sprawie.

Marc Overmars, directeur voetbalzaken van RAFC, is gisterennacht onwel geworden en opgenomen in het ziekenhuis met een licht infarct. Marc stelt het intussen goed maar zal het nog een tijdje rustiger aan moeten doen. pic.twitter.com/RlBTdI5ljR— Royal Antwerp FC (@official_rafc) December 30, 2022