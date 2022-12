Robert Lewandowski zajął jasne stanowisko wobec premii od premiera. Dobitne słowa kapitana reprezentacji

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Po kilku dniach od wyjścia całej sprawy na jaw w końcu głos zabrali ci, którzy te premie mieli otrzymać. Choć już wcześniej premier Mateusz Morawiecki oficjalnie zapowiedział, że ostatecznie żadnych premii dla piłkarzy i sztabu nie będzie, to kibice chcieli usłyszeć wyjaśnienia selekcjonera oraz piłkarzy. Czesław Michniewicz w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Radiu ZET stwierdził, że propozycja premiera była „luźna” i nikt nie przywiązywał do niej większej wagi, a on sam nie chciał żadnych pieniędzy dla siebie. Z kolei w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” swoje spojrzenie na całą sprawę przedstawił Robert Lewandowski. I bardzo jasno stwierdził, że ani on, ani żaden inny piłkarz nie zabiegał o pieniądze od premiera.

Robert Lewandowski stanowczo o premiach od Morawieckiego

Kapitan reprezentacji Polski podkreślił, że piłkarze sami z siebie o żadne pieniądze nie zabiegali. – My niczego nie oczekiwaliśmy, niczego nigdy się nie domagaliśmy i też nie wyciągnęliśmy rąk po publiczne pieniądze. Jest oczywiste, że lepiej, aby w ogóle tego tematu nie było, bo nie jechaliśmy na mundial dla pieniędzy, chcę to jasno powiedzieć. My traktujemy piłkę nożną i reprezentację przede wszystkim jako dumę – podkreślił wyraźnie Robert Lewandowski.

Napastnik reprezentacji powtórzył też to, co powiedział Czesław Michniewicz, że rozmowa z premierem na temat premii była luźną dyskusją i piłkarze nie traktowali jej bardzo poważnie. – Nigdy nie było żadnej rozmowy, skąd by ta premia miała być, z jakich środków. Dla nas to były takie trochę wirtualne pieniądze – dodał kapitan kadry.

Lewandowski stwierdził też, że w pełni zgadza się z decyzją, aby piłkarze nie otrzymywali premii z publicznych pieniędzy. – Jak rozumiem, decyzja już zapadła, że żadnej premii z publicznych pieniędzy dla piłkarzy nie będzie. I bardzo dobrze. Ja się z tą decyzją zgadzam i niech to też będzie lekcja dla nas wszystkich. Dla mnie sport i piłka to pasja i drogowskaz w życiu. I na tym budowałem swój system wartości i boję się, że czym bardziej sport będzie mieszał się z polityką i z podziałami, tym bardziej młodzi ludzie będą się od sportu odwracali. I afera z premiami jest bardziej skutkiem tego stanu rzeczy niż przyczyną – powiedział napastnik w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”. Potwierdził on też słowa Michniewicza, że w trakcie turnieju rozmowa na temat podziału ewentualnej premii zajęła najwyżej 5 minut.