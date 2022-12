Szymon Marciniak sędzią finału mistrzostw świata! Historyczne osiągnięcie Polaka, jest oficjalne potwierdzenie

Co za ujęcie!

Mistrzostwa świata to wielkie wyzwanie nie tylko dla piłkarzy, którzy walczą o spełnienie dziecięcych marzeń, ale również dla sędziów. Udział na mundialu dla arbitrów to także ogromne wyróżnienie i coś, o co walczą codzienną pracą w ligach, czy rozgrywkach międzynarodowych. Często dyskutuje się jednak o tym, że FIFA powinna stawiać na najlepszych sędziów na świecie, a nie przyznawać miejsca według kontynentów.

Szymon Marciniak poprowadzi finał mistrzostw świata! Historyczny dzień

Również i podczas mistrzostw świata w Katarze było wiele zastrzeżeń dotyczących pracy sędziów. Nie brakowało kontrowersji, czy wręcz ogromnych błędów. Jednym z kilku sędziów, do których nie było żadnych zastrzeżeń, jest Szymon Marciniak. Polak prowadził dwa spotkania: Francja - Dania w fazie grupowej oraz Argentyna - Australia w 1/8 finału. Od kilku dni wiadomym było, że Marciniak znalazł się wśród kandydatów do prowadzenia najważniejszych spotkań na mistrzostwach świata.

Do czwartkowego popołudnia w grę wchodziły dwa mecze: o trzecie miejsce oraz wielki finał. Ostatecznie FIFA zdecydowała, że Szymon Marciniak poprowadzi najważniejszy mecz na mundialu. Będzie to pierwszy taki przypadek w historii. W 1990 roku udział w finale brał Michał Listkiewicz, jako arbiter boczny. Szymon Marciniak będzie jako pierwszy Polak prowadził najważniejsze spotkanie turnieju. W finale Argentyna zmierzy się z Francją.

