Kto gra na mundialu? Czy jest dzisiaj mecz o 3. miejsce? 15.12 to w Katarze dzień przerwy!

Jaki MECZ JUTRO Mundial sobota 17 grudnia 2022 Kto gra jutro w Katarze? Czy dzisiaj jest mecz o 3. miejsce Piątek 16.12 to na mundialu dzień przerwy!

Mistrzostwa świata w Katarze powoli zmierzają do końca i przed nami zostały już tylko dwa ostatnie mecze - o 3. miejsce oraz wielki finał. O brąz zagrają ze sobą Chorwacja i Maroko, natomiast w najważniejszym meczu o tytuł najlepszej ekipy na globie powalczą Francja i Argentyna. "Trójkolorowi" postawili Marokańczykom w półfinale trudne warunki i udało im się wygrać 2:0, co wywołało oczywiście ogromną radość. U Kyliana Mbappe, jak się okazało, chyba największą.

Kylian Mbappe nie był w stanie ukryć penisa przed kamerami! Spora wpadka po zakończeniu meczu Francja - Maroko

Nie jest tajemnicą, że podczas meczów, szczególnie na najwyższym poziomie i o takiej randze, zawodnikom towarzyszą ogromne emocje i piłkarze nie są w stanie w pełni zapanować nad swoim ciałem. Doskonale potwierdza to przykład Kyliana Mbappe, który po ostatnim gwizdku sędziego, podczas dziękowania rywalom nie był w stanie ukryć swojego penisa we wzwodzie. Wszystko to oczywiście zarejestrowały kamery.

Sroga wpadka Kyliana Mbappe po meczu z Marokiem! Nie był w stanie ukryć penisa przed kamerami i jeszcze pochwalił się nim w sieci

Jak widać, sam Kylian Mbappe nie ma z tym większego problemu, ponieważ zdjęciem pochwalił się na swoim Instagramie, który śledzi blisko 78 mln osób z całego świata. Trudno spodziewać się, aby sam zainteresowany nie zauważył tego szczegółu, ponieważ jego penis rzuca się w oczy już od pierwszego spojrzenia na fotografię. Zobaczcie sami.

