Benzema wróci do reprezentacji Francji na finał mistrzostw świata? Selekcjoner zabrał głos, zadziwijące!

Karim Benzema wróci do reprezentacji Francji na najważniejszy mecz mistrzostw świata? Po tym, jak "Les Blues" ograli w półfinale mundialu Maroko, stało się jasne, że w grze o złoty medal została im już tylko i wyłącznie Argentyna. O ile mistrzowie świata z 2018 roku radzili sobie bez napastnika Realu Madryt bardzo dobrze, o tyle on sam wrócił już po kontuzji i nadal znajduje się w kadrze Francuzów na mundial, więc czysto teoretycznie, mógłby zagrać w starciu przeciwko Albicelestes. Co ciekawe, takiej opcji nie wyklucza sam selekcjoner drużyny, Didier Deschamps.

Karim Benzema zagra w finale mundialu? Tajemnicza wypowiedź Didiera Deschampsa

O ile atak Francji na mundialu spisuje się wzorcowo, o tyle raz po raz w mediach pojawią się informacje, że do drużyny może dołączyć Karim Benzema, który tuż przed mistrzostwami świata złapał kontuzję. Temat ożył w trakcie konferencji prasowej po wygranej Francuzów z Marokańczykami, a sam Deschamps nie wykluczył takiej opcji, chodź nie chciał odpowiadać na pytanie.

- Nie zamierzam odpowiadać na to pytanie, poproszę następne. Bardzo przepraszam - mówił trener Francji.

Czy Deschamps postawi na Benzemę? To jest ciekawa kwestia, zważając na fakt, że bardzo dobrze w ataku drużyny narodowej radzi sobie napastnik Milanu, Oliver Giroud. Kibice, którzy łakną zobaczyć Benzemą na mundialu będą musieli jednak poczekać do starcia finałowego, wtedy to rozjaśni się, czy piłkarz Realu pojawi się na boisku.

