Jan Bednarek nie będzie już Święty? Znany klub pyta o reprezentanta Polski

Southampton zajmuje w Championship trzecie miejsce, które premiowane jest grą w barażach o awans do Premier League. Na czele Leicester do którego "Święci" tracą dwanaście punktów, a na drugiej pozycji Ipswich. Tutaj dystans to tylko trzy oczka. Z kolei Rennes plasuje się na dziesiątej lokacie w lidze francuskiej. Ale ubiegły sezon zespół zakończył na czwartym miejscu. - Bednarek już kiedyś miał zapytania z Rennes - przypomina Marek Jóźwiak. - Wtedy przyszedł Walijczyk Joe Rodon. To dobry klub, choć w tej edycji spisuje się gorzej. Z majętnym sponsorem na pokładzie. Francois Pinault to jeden z najbogatszych ludzi nie tylko we Francji. W Rennes chcą zbudować dobry zespół i dlatego szukają środkowego obrońcy. A do tego zaraz Puchar Narodów Afryki i Puchar Azji, więc wielu zawodników wyjedzie na te turnieje - zauważa.

Jak będzie uważny i wejdzie na wyższy poziom...

Były reprezentant Polski nie jest zaskoczony tym, że Bednarek łączony jest z transferem do Francji. - Tak jak już wspomniałem wcześniej Bednarek był już rozpatrywany pod kątem ligi francuskiej - dodaje. - Gdy dojdzie do tego transferu, to nie będę tym zdziwiony. Na tle tego, co prezentują środkowi obrońcy w Rennes, to da sobie radę. Jak będzie uważny i wejdzie jeszcze na wyższy poziom, to jestem o niego spokojny. Doświadczenia mu nie brakuje. Zyskał je na poziomie Premier League i w reprezentacji Polski. Ponad 50 meczów w kadrze to również spory bagaż doświadczeń - przekonuje Jóźwiak.

