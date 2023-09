Kolejne domowe zwycięstwo Czerwonych Diabłów? Tym razem na Old Trafford zamelduje się rewelacja początku sezonu

Kursy TOTALbet: Manchester United – Brighton & Hove Albion

Nie ma chyba większych wątpliwości, że piłkarze Manchesteru United nie mogą jak do tej pory być zadowoleni ze swojej postawy w bieżącym sezonie. Zespół prowadzony przez Erika ten Haga został latem poważnie wzmocniony – sprowadzono przecież m.in. Onanę, Mounta czy Hojlunda – ale zawodnicy ci jak na razie nie pokazali jeszcze, na co tak naprawdę ich stać. Wyniki zespołu z czerwonej części Manchesteru także nie mogą napawać optymizmem. Czerwone Diabły wygrały co prawda dwa domowe spotkania, ale prezentowany przez nich poziom daleki był od ideału. Inauguracyjne spotkanie przeciwko Wolverhampton udało się wygrać dzięki golowi Raphaela Varane’a w końcówce, w starciu z Nottingham Forest gospodarze musieli z kolei odrabiać dwubramkową stratą (co finalnie im się udało). Inna sprawa, że to co uszło płazem w meczach przed własną publicznością, nie udało się na obcych stadionach. Zespół prowadzony przez holenderskiego szkoleniowca dwa razy wybrał się bowiem do Londynu i za każdym razem wracał „na tarczy”. Najpierw lepszy okazał się Tottenham, który wygrał 2:0, a następnie Arsenal, który po pasjonującej końcówce wyszarpał zwycięstwo 3:1. W tym drugim starciu dało się jednak zauważyć zalążki lepszej gry, co może być promykiem nadziei przed kolejną fazą sezonu. Tym bardziej, że w piątej serii gier Czerwone Diabły powrócą na Old Trafford, gdzie zmierzą się z Brighton. Zdaniem ekspertów z TOTALbet będzie to zacięty pojedynek, którego nieznacznym faworytem będą gospodarze.

i Autor: TOTALbet

Ekipy przyjezdnej w żadnym wypadku nie należy natomiast lekceważyć. Dość powiedzieć, że Mewy po czterech seriach gier mają na koncie aż 9 punktów i na Old Trafford przyjadą zajmując wyższą pozycję w ligowej tabeli niż United. Co więcej, podopieczni Roberto de Zerbiego tuż przed przerwą reprezentacyjną błysnęli znakomitą formą, pokonując przed własną publicznością kandydata do walki o TOP 4 – Newcastle United (3:1). Teraz zameldują się w czerwonej części Manchesteru, aby spróbować powtórzyć ten wynik w starciu z inną ekipą, która celuje w awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów. Pomóc ma w tym Evan Ferguson, który występ przeciwko Newcastle uświetnił zdobyciem hat-tricka. Młodziutki Irlandczyk ma już w tym sezonie 4 zdobyte gole, a kibice szepcą między sobą, że oto Brighton wychowało kolejną „perełkę”, jak to w przeszłości miało miejsce w przypadku m.in. Mosesa Caicedo, Alexisa Mac Allistera czy Bena White’a. Choć jak na razie jest jeszcze zbyt wcześnie na wysnuwanie tak daleko idących wniosków, faktem jest, że 18-latek notuje fantastyczny początek sezonu i obrońcy Czerwonych Diabłów będą musieli zwrócić na niego szczególną uwagę. Doskonale obrazują to zresztą kursy przygotowane przez TOTALbet, wg których Ferguson jest najbardziej prawdopodobnym strzelcem gola dla gości (2.78). W zestawieniu tym wyprzedza go jednak aż trzech podopiecznych Erika ten Haga – Rasmus Hojlund (2.42), Marcus Rashford (2.50) oraz Anthony Martial (2.66). Także faworytem całego meczu są w opinii legalnego polskiego bukmachera gospodarze. Kurs na ich zwycięstwo wynosi bowiem 2.18, w przypadku triumfu Mew jest to z kolei 3.02.

Sonda Czy Manchester United zakwalifikuje się w tym sezonie do LM? Tak Nie Trudno powiedzieć

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Man Utd – 2.18 remis – 4.15 Brighton – 3.02

Podwójna szansa:

1X – 1.39 12 – 1.25 X2 – 1.65

Man Utd strzeli gola:

tak – 1.13 nie – 5.30

Brighton strzeli gola:

tak – 1.20 nie – 4.15

Strzelec gola:

Rasmus Hojlund (MU) – 2.42

Marcus Rashford (MU) – 2.50

Anthony Martial (MU) – 2.66

Evan Ferguson (Brighton) – 2.78

Ansu Fati (Brighton) – 3.27

Alejandro Garnacho (MU) – 3.32

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.