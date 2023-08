Komu awans, komu spadek? TOTALbet typuje przebieg nowego sezonu!

Kursy TOTALbet: AWANS i SPADEK z Championship

Rozgrywki Championship bez wątpienia są jednymi z najbardziej intensywnych w Europie. 24 zespoły grają mecz i rewanż, co daje w praktyce 46 ligowych spotkań. Dwie pierwsze ekipy wywalczają bezpośredni awans do Premier League, zespoły z miejsc 3-6 rozgrywają natomiast baraże o ostatnie premiowane miejsce. W praktyce jest to dla zawodników ogromny wysiłek, a nierzadko najlepszy okazuje się klub, który ma po prostu najszerszą kadrę. Taką dysponuje z pewnością Leicester City. „Lisy” sensacyjnie pożegnały się w ubiegłym sezonie z najwyższą klasą rozgrywkową, ale ich ambicją jest jak najszybszy powrót do elity. Choć naturalnie klub opuścili po spadku czołowi gracze (Maddison trafił do Tottenhamu, Barnes do Newcastle, Tielemans do Aston Villi, Soyuncu do Atletico), działacze nie zasypiali gruszek w popiele i udało im się poważnie wzmocnić kadrę pierwszego zespołu. W tym okienku transferowym włodarze z King Power Stadium zdecydowali się postawić na doświadczenie, stąd transfery takich piłkarzy jak Harry Winks (Tottenham), Conor Coady (Wolves) czy Stephy Mavdidi (Montpellier). Trudno ocenić czy wystarczy to do awansu, ale zdaniem TOTALbet Leicester City będzie w nadchodzących rozgrywkach głównym faworytem. Kurs na taki rozwój wypadków legalny polski bukmacher „wycenił” na 2.35, a „Lisy” wyprzedzają w tym zestawieniu innych spadkowiczów – Leeds United oraz Southampton. W grze o Premier League powinny jednak liczyć się także takie ekipy jak choćby Middlesbrough, Ipswich Town, Norwich City, Watford czy Sunderland. Grono kandydatów jest zatem niezwykle szerokie, dzięki czemu startujący w najbliższy piątek sezon zapowiada się wręcz wybornie.

i Autor: TOTALbet

Świadkami zażartej walki powinniśmy być także na drugim biegunie, gdzie grono zespołów będzie chciało za wszelką cenę uniknąć relegacji. Wg TOTALbet najmniejsze szanse na utrzymanie ma w nadchodzącym sezonie Rotherham United. „The Millers” w minionej kampanii bardzo długo walczyli o ligowy byt, czego ostatecznie – dzięki zajęciu 19. lokaty – udało im się dokonać. Klub z New York Stadium latem nie wydał jak do tej pory na nowych zawodników choćby jednego funta, trudno więc dziwić się przypuszczeniom legalnego polskiego bukmachera. Kadrę pierwszego zespołu zasilili natomiast sprowadzeni na zasadzie wolnego transferu doświadczeni zawodnicy: Andre Green (Slovan Bratysława), Grant Hall (Middlesbrough) czy doskonale znany polskim kibicom Cafu (Nottingham Fores), który w latach 2018-2020 występował barwach Legii Warszawa. Choć zdaniem TOTALbet to właśnie Rotherham United jest głównym faworytem do opuszczenia szeregów Championship (kurs na to wynosi 2.65), grono drużyn muszących martwić się o uniknięcie spadku jest zdecydowanie większe. Zaliczyć do niego możemy m.in. takie ekipy jak Plymouth Argyle (3.00), Queens Park Rangers (3.30), Huddersfield Town (3.80), Cardiff City (3.80), Sheffield Wednesday (4.20) czy Birmingham City (5.00). Znamienny jest zresztą fakt, że zdecydowaną większość z wymienionych ekip jeszcze kilka lub kilkanaście lat temu mogliśmy oglądać na boiskach Premier League, co świadczy o niezwykle wyrównanej stawce, jaka zebrała się w Championship. Co ciekawe, zdaniem TOTALbet najmniejsze szanse na spadek do EFL League One ma Leicester City (50.00). Niewiele gorzej wygląda w tym przypadku sytuacja Southampton (40.00) oraz Leeds United (35.00) – relegacja którejkolwiek z tych drużyn stanowiłaby nie lada sensację.

i Autor: TOTALbet

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.