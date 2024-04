Serca milionów fanów najpiękniejszej piłkarki świata pękną w jednej chwili. Szokujące ustalenia obiegły świat

Alisha Lehmann jest światową gwiazdą. Na samym Instagramie śledzi ją blisko 17 milionów osób, co jest wynikiem lepszym od wielu uznanych piłkarzy. Podobna liczba użytkowników obserwuje m.in. Harry'ego Kane'a. Niemal wszystkie piłkarki mogą jej pozazdrościć takiej popularności, choć składa się na nią więcej niż tylko piłkarskie umiejętności. Szwajcarka powszechnie uchodzi za najpiękniejszą piłkarkę świata, a fani tracą dla niej głowę. 25-latka od 2018 r. występuje w angielskiej Aston Villi z krótkim okresem wypożyczenia do Evertonu. To może się jednak wkrótce zmienić. I to w szokującym kierunku!

Najgorętsza piłkarka świata pręży się bez stanika. Zupełnie się nie krępowała. Nie wiedzieliśmy, gdzie patrzeć

Alisha Lehmann złamie serca kibiców?

Jak informuje meksykański dziennikarz sportowy, Fernando Esquivel, piękna piłkarka wzbudziła zainteresowanie trzech meksykańskich klubów! Portal "Bettitude" uściślił, że chodzi o Queretaro FC, Club Leon i Club America. Dla fanów Lehmann byłaby to ogromna zmiana z Europy na Amerykę Północną. Szczególnie mocno odczuliby to angielscy kibice, którzy nie mogliby podziwiać Szwajcarki na żywo, a do tego musieliby przyzwyczaić się do znaczącej różnicy czasowej.

Kolega Casha chodzi z najpiękniejszą piłkarką świata! Wyjawił tajemnicę związku, to musiał zrobić!

Miłośnicy Lehmann od dłuższego czasu muszą pogodzić się z tym, że ich ulubienica jest zajęta. Piłkarka Aston Villi kilka lat temu związała się z zawodnikiem tego klubu - Douglasem Luizem. W listopadzie 2022 r. pojawiły się informacje o ich rozstaniu, jednak po czasie para ponownie się zeszła. Dla Brazylijczyka ewentualne przenosiny ukochanej do Meksyku stanowiłyby niewątpliwie spory problem.