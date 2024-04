Kolega Casha chodzi z najpiękniejszą piłkarką świata! Wyjawił tajemnicę związku, to musiał zrobić!

Isak okradziony. Do domu Szweda mógł się włamać gang, policja bada ślady

Alisha Lehmann jest postacią, która wzbudza wielkie emocje. Reprezentantka Szwajcarii występuje w Aston Villi i to właśnie w klubie z Birmingham znalazła swoją wielką miłość w postaci reprezentanta Brazylii - Douglasa Luiza. Pomocnik reprezentacji Brazylii i kolega Matty'ego Casha udzielił ostatnio wypowiedzi, w której powiedział wprost o tym, jak wygląda relacja ze znaną piłkarką. Okazuje się, że związek skrywa swoją tajemnicę, a sam piłkarz nie mógł sobie poradzić z jedną rzeczą, z którą pomogła mu jego miłość! Cała prawda wyszła na jaw!

Alisha Lehmann jest związana z kolegą Casha. Douglas Luiz przerywa milczenie!

Jak powiedział Douglas Luiz, jego związek z Lehmann jest bardzo udany. Mimo dużej popularności udaje im się wieść spokojne życie.

- – Ludzie mówią, że jesteśmy jak para celebrytów, ale jesteśmy zupełnie normalni. Najwięcej czasu spędzamy w domu. Nie unikamy jednak ludzi. Wychodzimy razem na kolację, chodzimy na kręgle, czy do sklepu. Możemy to spokojne robić. Dobrze nam się tu żyje - mówi Brazylijczyk.

Jak mówi gracz Aston Villi, na początku relacji Lehmann musiała mu bardzo pomóc. Chodzi o naukę językę angielskiego, która na samym początku mu nie szła. Szwajcarska piękność sprawiła jednak, że zaczął się z nią porozumiewać płynnie.

- Dzięki niej mój angielski jest znacznie lepszy. Przez pierwsze dwa lata nie mówiłem po angielsku, ale potem ją poznałem i teraz jest dużo lepiej (...) Nie można się kłócić, jeśli nie zna się języka, prawda? Jeśli mamy spór, możemy go teraz normalnie rozwiązać. Wcześniej musiałem używać telefonu, aby tłumaczyć wszystko z portugalskiego na angielski. Gdy zdarzyło się nam to po raz pierwszy, nie byłem w stanie nic powiedzieć. To musiało się zmienić. Alisha mówi wieloma językami, zna pięć, w tym niemiecki, francuski i angielski. Ja obecnie znam trzy: portugalski, angielski i hiszpański. Nie jest źle, biorąc pod uwagę, że nawet nie skończyłem szkoły - mówi gracz Canarinhos.

