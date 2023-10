Starcie gigantów na Wembley! Finaliści poprzedniego EURO zmierzą się w bezpośrednim pojedynku

Kursy TOTALbet: Anglia - Włochy

W kontekście spotkań pomiędzy Anglią a Włochami wciąż przywoływany jest finał mistrzostw Europy sprzed ponad dwóch lat. Wówczas – także na stadionie Wembley – górą byli gracze z Półwyspu Apenińskiego, którzy okazali się lepsi w rzutach karnych. Co ciekawe, od tamtego czasu obie reprezentacje mierzyły się ze sobą aż trzykrotnie. Najpierw doszło bowiem do dwóch pojedynków w ramach Dywizji a Ligi Narodów. Tam bezsprzecznie lepsi okazali się Włosi, którzy nie tylko ugrali z Anglikami 4 pkt (0:0 na wyjeździe i 1:0 u siebie), ale przede wszystkim zakończyli zmagania na pierwszym miejscu w grupie, gwarantującym udział w turnieju Final Four. Synowie Albionu znaleźli się natomiast na przeciwnym biegunie, z zaledwie 3 pkt na koncie spadając do niższej Dywizji! W ostatnich miesiącach tendencja ta mocno się jednak odwróciła – w kwalifikacjach do EURO 2024 to podopieczni Garetha Southgate’a radzą sobie lepiej, a najlepszym dowodem na potwierdzenie tych słów jest ich zwycięstwo w Neapolu na inaugurację. Pod koniec marca bieżącego roku przybysze z Wysp Brytyjskich wygrali 2:1, a łupem bramkowym podzielili się Declan Rice oraz Harry Kane, dla gospodarzy trafił z kolei Matteo Retegui. Zdaniem TOTALbet podobne rozstrzygnięcie jest możliwe także we wtorkowym spotkaniu. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na wygraną Anglików płaci bowiem 1.69 zł. Analogiczny zarobek w przypadku triumfu Squadra Azzurra wyniesie z kolei aż 5.90 zł.

Nie można natomiast dziwić się takim przewidywaniom, reprezentacja prowadzona przez Garetha Southgate’a w ostatnich miesiącach prezentuje się bowiem bardzo dobrze. O inauguracyjnym zwycięstwie w Neapolu już wspomnieliśmy, w kolejnych meczach Synowie Albionu rozprawiali się natomiast kolejno z Ukrainą (2:0), Maltą (4:0) oraz Macedonią Północną (7:0). Ich zwycięski marsz zatrzymali dopiero Ukraińcy, którzy w rewanżowym meczu – rozgrywanym we Wrocławiu – wyszarpali cenny remis 1:1. Trzeba przy tym oddać, że także gracze z Półwyspu Apenińskiego po domowej porażce z Anglikami zaczęli konsekwentnie budować swój dorobek punktowy. Choć nie były to zwycięstwa tak okazałe jak w przypadku najbliższego rywala – 4:0 i 2:0 z Maltą, 2:1 z Ukrainą – podopieczni Luciano Spalettiego znaleźli się dzięki nim na miejscu dającym bezpośredni awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Efekt w ich przypadku psuje jedynie wyjazdowy remis z Macedonią (1:1), który sprawia, że walka o bilety do Niemiec trwać będzie zapewne do samego końca. Obecnie na czele tabeli grupy C kwalifikacji do EURO 2024 znajdują się Anglicy, którzy zgromadzili jak do tej pory 13 „oczek”. Po 10 mają na swoim koncie Włosi i Ukraińcy, ale nasi wschodni sąsiedzi mają rozegrany o jeden mecz więcej od konkurencji. Nie ma natomiast wątpliwości, że każdy rezultat wtorkowego starcia pozostawi podopiecznych Sierhija Rebrowa w grze o awans. Najbardziej prawdopodobnym rozstrzygnięciem w opinii bukmacherów z TOTALbet jest natomiast triumf gospodarzy, którzy w takiej sytuacji byliby już pewni wyjazdu na mistrzostwa Europy. Czy tak się w istocie stanie? Przekonamy się już niebawem.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Anglia – 1.69 remis – 3.70 Włochy – 5.90

Podwójna szansa:

1X – 1.15 12 – 1.26 X2 – 2.10

TOTALboost – Anglia wygra oraz wykona więcej rzutów rożnych, a Włochy otrzymają więcej kartek:

tak – 4.30

TOTALboost – Jude Bellingham odda minimum 1 celny strzał:

tak – 1.70

Strzelec gola:

Harry Kane (Anglia) – 2.30

Ollie Watkins (Anglia) – 2.69

Marcus Rashford (Anglia) – 3.47

Jarrod Bowen (Anglia) – 3.90

Phil Foden (Anglia) – 4.05

James Maddison (Anglia) – 4.10

Jude Bellingham (Anglia) – 5.00

