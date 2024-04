Anna Lewandowska chodzi po domu w zegarku wartym samochód! Zdradziła się jednym zdjęciem, tak wygląda prawdziwy luksus

To po prostu niebywałe, jak długo czekaliśmy na kolejnego hat-tricka Polaka w LaLiga. Robert Lewandowski tego dokonał, ta liczba robi wrażenie

Anna i Robert Lewandowscy znajdują się pod stałą obserwacją fanów. Ta niezwykle popularna w Polsce i na świecie sportowa para ma miliony obserwujących w mediach społecznościowych i nic dziwnego, że fani komentują wszystko, co zobaczą na profilach napastnika Barcelony i jego żony. Oboje też nie starają się na siłę być skromni i często pokazują się w ubraniach i gadżetach, na które „zwykłego Kowalskiego” nie jest stać. Dużo dyskusji wywoływały jakiś czas temu zegarki Lewandowskiego, ale jego żona też lubi takie luksusowe dodatki, czego dowodem jest jej niedawno opublikowane zdjęcie.

Zegarek Anny Lewandowskiej kosztuje małą fortunę!

We wtorek rano, 30 kwietnia, Anna Lewandowska postanowiła pokazać fanom zdjęcie ze swoich ukochanym mężem, który poprzedniego wieczora był bohaterem Barcelony, zdobywając trzy gole w meczu przeciwko Valencii. – To będzie fajny tydzień! Urodzinki naszych córeczek tuż, tuż. A Wy jak spędzacie długi weekend? – zwróciła się do fanów żona Roberta Lewandowskiego. Na fotografii widać, że para spędza ten poranek w domu, więc tym bardziej zaskakujące jest, że Anna Lewandowska od razu postawiła na luksusowe gadżety, a mianowicie zegarek.

Jak podaje Przegląd Sportowy Onet, Anna Lewandowska ma na nadgarstku zegarek Cartier Panthere, którego wartość przekracza 100 tysięcy złotych! Oczywiście nie jest to najbardziej ekstrawagancki czasomierz, na jaki mogą sobie pozwolić Lewandowscy, jednak dla zwykłego człowieka taki wydatek byłby całkiem spory. Za te pieniądze można kupić porządny, nowy samochód, ale wiele osób nawet na to by sobie nie mogła pozwolić.