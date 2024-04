Robert Lewandowski znów przeszedł do historii! Pobił kolejny rekord, wielu piłkarzy może mu pozazdrościć takiej formy

Lewandowski bohaterem Barcelony

Robert Lewandowski ma za sobą trudny sezon, a jego początek był dla niego szczególnie nieudany. Sytuacja zaczęła poprawiać się w 2024 roku, jednak wciąż Polak przeplatał bardzo dobre mecze tymi słabszymi. Teraz znów pokazał swoją snajperską klasę, wydatnie przyczyniając się do zdobycia przez Barcelonę 3 punktów w meczu z Valencią. „Duma Katalonii” do przerwy przegrywała 1:2, ale było jasne, że zrobi wszystko, by wygrać, zwłaszcza że grała w przewadze jednego zawodnika. Lewandowski wpisał się na listę strzelców w 49., 82. i 93. minucie meczu, kompletując pierwszego od 33 lat hat-tricka strzelonego przez Polaka. Okazało się to być historycznym wydarzeniem także w skali całej hiszpańskiej piłki!

Robert Lewandowski znów zapisał się w historii!

Strzelając hat-tricka przeciwko Valencii Robert Lewandowski został... najstarszym zawodnikiem, który tego dokonał w lidze hiszpańskiej! Polak miał tego dnia dokładnie 35 lat i 253 dni i poprzedniego rekordzistę pokonał aż o prawie dwa lata – Ladislao Kubala strzelił hat-tricka w LaLidze mając 33 lata i 267 dni. Co ciekawe, na podium nie zmieścił się Leo Messi, którego o dosłownie kilka dni przebił Pierre Emerick Aubameyang – Gabończyk ustrzelił trzy gole w jednym meczu mają 32 lata i 247 dni, natomiast Messi swojego ostatniego hat-tricka w Hiszpanii zanotował w wieku 32 lat i 244 dni.

Z pewnością wielu piłkarzy może pozazdrościć Lewandowskiemu takiej formy w tym wieku. Polak wciąż ma szansę także na Trofeo Pichichi dla najlepszego strzelca ligi, ale musiałby utrzymać wysoką skuteczność do końca sezonu. Na pięć kolejek przed końcem rywalizacji Lewandowski ma 16 bramek, a prowadzący Artem Dowbyk 19. Przed Polakiem, z przewagą jednej bramki, są jeszcze Jude Bellingham i Alexander Sorloth.