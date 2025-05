FC Barcelona z historycznym osiągnięciem. Nawet w sezonie 2008/09 tego nie dokonali!

Hansi Flick był bliski powtórzenia wielkiego wyczynu. W 2020 roku prowadzony przez niego Bayern Monachium zdobył najpierw potrójną koronę – wygrał ligę niemiecką, Puchar Niemiec oraz Ligę Mistrzów, a następnie dodał do tego Superpuchar Niemiec, Superpuchar UEFA i ostatecznie Klubowe Mistrzostwo Świata (technicznie rzecz biorąc, to ostatnie miało miejsce już w 2021 roku). Teraz Hansi Flick miał okazję powtórzyć przynajmniej pierwszą część tego wyczynu – wygrał z Barceloną Puchar Króla, teraz dołączył do tego mistrzostwo, jednak na Ligę Mistrzów szans już nie ma, bo „Duma Katalonii” odpadła w ćwierćfinale. Dla Barcelony byłaby to druga sytuacja w historii, w której wygrała ona potrójną koronę, a pierwszy raz dokonała tego w 2009 roku – i później dorzuciła też trzy trofea, takie jak Bayern 11 lat później, czyli Superpuchar krajowy, europejski oraz KMŚ. Okazuje się jednak, że to, czego dokonała teraz, nie miało miejsca w Hiszpanii od 36 lat.

Grzegorz Krychowiak: Lewandowski i Szczęsny są niesamowici!

To małe zamieszanie wynika z faktu, że „sześciokrotna korona” jest możliwa do zdobycia tak naprawdę na przestrzeni dwóch sezonów, ale wlicza się do niej superpuchar krajowy zdobyty po sezonie z potrójną koroną, a nie ten rozegrany w jego trakcie. Gdy w sezonie 2008/09 Barcelona wygrywała potrójną koronę, to nie zdobyła w tym czasie Superpucharu Hiszpanii (nawet w nim nie grała), ale nie wpłynęło to na „sześciokrotną” koronę, ponieważ wygrała Superpuchar rozgrywany w trakcie trwania kolejnego sezonu. Dlatego tak unikalne jest to, czego dokonał właśnie Hansi Flick, bo jak podało konto „MisterChip” od 36 lat nie mieliśmy w Hiszpanii „krajowej” potrójnej korony. – 36 lat czekania na kolejną drużynę, która zdobędzie potrójną koronę w Hiszpanii: Ligę, Puchar i Superpuchar. To mogłoby być dziś – pisał w momencie rozpoczęcia meczu z Espanyolem „MisterChip”. Jako że „Duma Katalonii” wygrała to spotkanie i zapewniła sobie mistrzostwo, to tym samym zapewniła sobie wspomniane specyficzne osiągnięcie.

