Barcelona zrezygnuje z gwiazdy?! Sensacyjne doniesienia o koledze Roberta Lewandowskiego

Joao Felix przyszedł do Barcelony pod koniec letniego okna transferowego z Atletico Madryt na wypożyczenie do końca sezonu. Szybko stał się jednym z podstawowych zawodników. Wystąpił we wszystkich szesnastu meczach ligowych, w trzynastu z nich wychodząc w podstawowym składzie. W lidze strzelił 3 gole i miał trzy asysty, a kolejne 3 bramki dołożył w Lidze Mistrzów. Wydawało się, że "Barca" zdecyduje się na wykup piłkarza, bo taka opcja była w umowie wypożyczenia. Zresztą trener Katalończyków Xavi Hernandez jeszcze w grudniu dawał do zrozumienia, że będzie chciał zatrzymać Felixa na stałe, podobnie jak jego rodaka, Joao Cancelo

Tymczasem jak donosi hiszpański dziennikarz Jose Alvarez Haya, Barcelona ma odstąpić od wykupienia Felixa, a decyzję w tej sprawie miał już podjąć Xavi. Atletico liczyło na pokaźny zarobek za transfer Portugalczyka. Felix jest trzecim najlepszym strzelcem "Barcy" w tym sezonie z sześcioma trafieniami, licząc wszystkie rozgrywki. Skuteczniejsi od niego są Robert Lewandowski (11) oraz Ferran Torres (7). Ciekawe jaka będzie reakcja Felixa na boisku, jeśli informacja hiszpańskich mediów jest prawdziwa. Już w niedzielę w meczu o Superpuchar Hiszpanii Barcelona spotka się z Realem Madryt. W półfinale z Osasuną (2:0), portugalski lewoskrzydłowy wyszedł w podstawowym składzie i zaliczył jedną asystę.

