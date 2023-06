Celta - FC Barcelona RELACJA NA ŻYWO. La Liga Celta - Barcelona WYNIK LIVE ONLINE mecz Celta Vigo - FC Barcelona na żywo w INTERNECIE dzisiaj 04.06

Największy rywal Roberta Lewandowskiego da dyla do Arabii?! Hiszpanie nie mają wątpliwości, sensacyjne doniesienia

Na żywo Celta Vigo - FC Barcelona Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Celta Vigo - FC Barcelona w ostatniej kolejce tego sezonu La Liga! Robert Lewandowski prawdopodobnie zostanie dziś ukoronowany najlepszym strzelcem, a Barca postawi ostatni stempel pod mistrzostwem Hiszpanii. Początek spotkania już o 21:00!

Najważniejsze rozstrzygnięcia w La Liga są już znane - FC Barcelona po czterech latach przerwy zdobyła mistrzostwo, a do Ligi Mistrzów awansowały też: Real Madryt, Atletico Madryt i Real Sociedad. Ostatnia kolejka stoi jednak pod znakiem zażartej walki o utrzymanie, w którą zaangażowanych jest aż sześć drużyn z miejsc 13-18! Elche i Espanyol są już pewne spadku, ale osiemnasty Real Valladolid ma zaledwie punkt straty do bezpiecznej strefy, którą otwiera... Celta Vigo. Gospodarze ostatniego meczu Barcelony w tym sezonie powalczą więc o życie ze świeżo upieczonym mistrzem i z pewnością dadzą z siebie wszystko. "Blaugrana" gra tak naprawdę o pietruszkę, ale Robert Lewandowski musi mieć się na baczności. Na jego szczęście Karim Benzema rozegra swój ostatni mecz wcześniej - o 18:30. To oznacza, że już przed pierwszym gwizdkiem meczu Celta - Barcelona polski napastnik może być pewny korony króla strzelców. Przed ostatnią kolejką prowadzi w tej klasyfikacji z 23 golami, a Benzema ma ich na koncie 18. Tylko kataklizm odebrałby sukces "Lewemu", ale w piłce nożnej wszystko jest możliwe. Ostatni akt sezonu 2022/23 FC Barcelony rozpocznie się już o 21:00!