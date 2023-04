FC Barcelona - Girona TRANSMISJA i STREAM ONLINE. Mecz Barcelony DZISIAJ - gdzie oglądać? 10.04 Barcelona - Girona w internecie. Na jakim kanale?

Barcelona pewnie zmierza po kolejny tytuł mistrza Hiszpanii. Kolejna wtopa Realu Madryt może pomóc Robertowi Lewandowskiemu i spółce w sięgnięciu po kolejne trofeum. "Duma Katalonii" może mieć po poniedziałkowym spotkaniu już 15 punktów przewagi nad drugim Realem, który w Wielką Sobotę przegrał z Villarrealem na wyjeździe 2:3. Zwycięstwo w Derbach Katalonii z Gironą może więc okazać się bardzo ważne dla piłkarzy Barcelony, którzy mają szansę postawić krok w kierunku upragnionego mistrzostwa.

To będzie także ważny mecz dla Roberta Lewandowskiego. W ostatnich meczach defensywa Girony regularnie dopuszcza napastników rywali do okazji strzeleckich. Polak walczy o koronę króla strzelców ligi hiszpańskiej, mając obecnie 3 bramki przewagi nad drugim Karimem Benzemą. Może dziś przełamać się strzelecko w La Liga i dodać kolejne trafienia do swojego i tak okazałego dorobku, odpowiadając swoim krytykom.

- Jeszcze przed meczem Realu spotkanie z Gironą było dla nas bardzo ważne. Teraz ten mecz nabiera jeszcze większego znaczenia, bo możemy uciec Realowi na 15 punktów, a do zdobycia zostałoby już tylko 30 oczek. To wielka okazja i nie możemy zawieść. Rozgrywamy doskonały sezon ligowy. Zwycięstwo dałoby nam znaczący margines. Będzie to jednak skomplikowany mecz. Girona gra dobrze, to drużyna, która wie co robić z piłką i wie jak bronić, co widzieliśmy już w styczniu - mówił Xavi podczas konferencji prasowej przed meczem Barcelona - Girona cytowany przez FCBarca.com.

Kiedy mecz Barcelona - Girona? Transmisja tv i stream online

Mecz FC Barcelona - Girona odbędzie się w poniedziałek 10 kwietnia. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1. W Internecie mecz będzie można obejrzeć na stronie ElevenSports.pl czy platformie Polsat Box Go. Początek rywalizacji przewidziano na godzinę 21:00. Relacja ze spotkania FC Barcelona - Girona NA ŻYWO w Internecie na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!