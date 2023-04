i Autor: Instagram/ _rl9 Anna Lewandowska, Robert Lewandowski

mocne słowa

Aż nas ścisnęło w gardle po traumatycznym wyznaniu Lewandowskiego! Poruszył bolesną kwestię poronienia, te słowa powinien przeczytać każdy

Waldemar Kowalski 15:10

Przed kilkoma miesiąca Anna Lewandowska zdecydowała się ujawnić, że w przeszłości doświadczyła poronienia. Słowa żony Roberta Lewandowskiego rzuciły zupełnie nowe światło na to, co dzieje się w życiu kapitana reprezentacji Polski, a teraz on sam miał okazję opowiedzieć więcej o tym traumatycznym zdarzeniu. Przy okazji postanowił wypowiedzieć poruszające słowa.