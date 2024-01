Jan Tomaszewski brutalnie w sprawie Lewandowskiego! Mówi o psychicznym stłamszeniu i nagonce! Aż iskry idą po tym monologu

Po przerwie świąteczno-noworocznej przyszedł czas na kolejną "Futbologię" Przemka Ofiary, podczas której rozmawiał on z Janem Tomaszewskim. Głównym tematem dyskusji była dyspozycja Roberta Lewandowskiego, która w drugiej części 2023 roku pozostawiała wiele do życzenia. Kapitan reprezentacji Polski musiał przez to mierzyć się z ogromną falą hejtu, która pochodziła nie tylko od niezadowolonych fanów polskiej kadry, ale również sympatyków FC Barcelony, którzy oczekiwali od Polaka czegoś więcej. Jan Tomaszewski nieprzerwanie powtarza, że "Duma Katalonii" to jego zdaniem nie jest drużyna dla "Lewego" i nie inaczej było tym razem. Przy okazji podzielił się on również przemyśleniami, że hiszpańscy dziennikarze nie pomagają Polakowi w odzyskaniu dobrej dyspozycji.

Jan Tomaszewski przejechał się po Hiszpanach w sprawie Roberta Lewandowskiego! Dobitny komentarz

- Namawiam, jest to moje marzenie, żeby Robert już odszedł… Dlaczego? Proszę państwa – to, co się dzieje w prasie hiszpańskiej, a to kupili tego Brazylijczyka, a to jeszcze kogoś kupują, a to mają kupić Haalanda, Mbapee… Wszystko mają kupić kosztem Roberta. I on to czyta… Jest to nagonka! Kibice też zostali podpuszczeni. Psychicznie jest nieprawdopodobnie stłamszony tak, jak był stłamszony kiedy Niemcy zrobili na niego nagonkę, kiedy przeszedł do Barcelony - ocenił sytuację Roberta Lewandowskiego legendarny bramkarz reprezentacji Polski w rozmowie z "Super Expressem". Zobaczcie całe łączenie z Janem Tomaszewskim zaglądając do materiału wideo poniżej!