Jan Tomaszewski rozgromił Barcelonę tak, że fani Realu mogą wstać i klaskać. Przepotężna orka, nie miał skrupułów

Sytuacja w FC Barcelonie robi się coraz bardziej napięta. Drużyna Roberta Lewandowskiego ma już sporą stratę w ligowej tabeli do Girony i Realu Madryt, w finale Superpucharu Hiszpanii uległa "Królewskim", a niedawno zakończyła też zmagania w Pucharze Króla, odpadając z Athletikiem Bilbao po dogrywce. Największa krytyka spada oczywiście na trenera Xaviego, któremu oberwało się również o Jana Tomaszewskiego. Legendarny golkiper reprezentacji Polski uważa jednak, że odpowiedzialność za to, co dzieje się w klubie spada przede wszystkim na prezydenta Laportę.

Jan Tomaszewski mocno o Xavim i Laporcie. Trenerowi i prezydentowi FC Barcelony się oberwało

- Xavi mając takie transfery – kilkaset milionów wydał na tych zawodników i popsuł całą Barcelonę! I w tej chwili ta drużyna nie gra. Jedną rzecz chcę powiedzieć – to nie jest wina Xaviego! Kto go zatrudnił? Pan Laporta… Kto na te transfery wydał? Kto co mecz chodził do piłkarzy? W tym momencie można mieć pretensje tylko do Laporty - wypalił na wizji Jan Tomaszewski. Zobaczcie całą rozmowę z legendarnym bramkarzem reprezentacji Polski zaglądając do materiału wideo poniżej!