Jerzy Dudek o absencji Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. To dlatego kapitan kadry doznał urazu

Taki Robert nie przyda się drużynie

Trener Xavi nie będzie mógł skorzystać z trzech graczy. Z Realem nie zagrają: Robert Lewandowski, Pedri i Ousmane Dembele. Czy Barcelona poradzi sobie bez polskiego asa? - Nie ma wyjścia, będzie musiała dać radę - powiedział Jerzy Dudek na naszych łamach. - Jednak brak „Lewego” to bez wątpienia bardzo duże osłabienie Barcelony. W końcu to klasowy gracz, który bardzo szybko wkomponował się do zespołu. Ale ekipie z Katalonii potrzebny jest „Lewy” w formie z początku sezonu. Biegający, walczący, świeży, głodny gry, mający dobrą intuicję. Na pewno nie taki jak z konfrontacji z Manchesterem United. Taki Robert nie przyda się drużynie. On musi żyć na boisku, a z angielskim klubem praktycznie go na nim nie było. Można powiedzieć, że był niewidoczny, że chodził po boisku. Zastanawiałem się wtedy, czy czasem coś mu nie dolega. Jak zawodnik jest zmęczony i brakuje mu koncentracji, to może w takim stanie nabawić się urazu. Podejrzewam, że właśnie z tego wzięła się jego kontuzja - analizował.

Barcelona potrzebuje wypoczętego i bardziej zdecydowanego Lewego

W tym sezonie Lewandowski strzelił w lidze hiszpańskiej 15 goli. Ile znaczy kapitan naszej kadry dla Barcelony? - Bardzo dużo. To zawsze jest osłabienie dla zespołu, gdy gwiazda tego pokroju jak Lewandowski nie może zagrać w tak prestiżowym spotkaniu jak El Clasico - przyznał były bramkarz. - Jednak tak jak powiedziałem wcześniej: potrzebuje go wypoczętego i bardziej zdecydowanego niż to miało miejsce w rywalizacji z Manchesterem. Lewandowski to osobowość. Jest postrachem rywali, strzelał golem Realowi. Potrafi znaleźć sobie miejsce na polu karnym, potrafi być skuteczny. On to wszystko umie doskonale. Ale ostatnio to nie był najlepszy okres dla niego - stwierdził Dudek w rozmowie z naszym portalem.

i Autor: Andrzej Lange / SE Jerzy Dudek