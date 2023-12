Niezniszczalny Luka Modrić. Chorwacki gwiazdor marzy o pobiciu tego rekordu

Niemcy brutalnie wypomnieli to Robertowi Lewandowskiemu. Zaznaczyli to z pełną mocą, nie mieli litości

Hiszpańska „Marca” przekazała nowe informacje na temat przyszłości Modricia. Okazuje się, że Chorwat może dostać propozycję przedłużenia umowy z Realem na następny sezon. Mimo ukończenia 38 lat Modrić wciąż imponuje formą. Wystąpił w piętnastu spośród 18. meczów ligowych w tym sezonie. Strzelił w nich jednego gola i zaliczył 3 asysty. Zagrał w pięciu meczach Ligi Mistrzów. „Marca” ujawniła, że jednym z marzeń pomocnika reprezentacji Chorwacji jest zostanie najstarszym piłkarzem, który kiedykolwiek grał w Realu.

Do spełnienia tego celu brakuje mu dziewięciu miesięcy i osiągnąłby to, jeżeli Real przedłuży z nim umowę. W ostatnich miesiącach nazwisko Modricia było wymieniane w kontekście transferu do Arabii Saudyjskiej, po wygaśnięciu jego kontraktu z Realem. Dobra forma w ostatnich meczach, w których pełnił funkcję kapitana zespołu, może sprawić, że Modrić w kolejnym sezonie wciąż będzie piłkarzem Realu i spełni swoje marzenie związane z występami na Estadio Santiago Bernabeu. Modrić z madryckim klubem pięciokrotnie wygrał Ligę Mistrzów, a z reprezentacją swojego kraju zdobył wicemistrzostwo świata (2018) oraz trzecie miejsce na ostatnim mundialu w Katarze.

