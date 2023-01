i Autor: AP Vinicius Junior strzelający gola

Ciężko uwierzyć

Obrzydliwe zachowanie fanów Atletico Madryt. Powiesili kukłę przypominającą piłkarza Realu, przekroczyli wszelkie granice

Jacek Ogiński 18:19

We wtorek oraz środę rozgrywane są ćwierćfinały Pucharu Króla. Już wiemy, że do półfinałów awansowały FC Barcelona Roberta Lewandowskiego oraz Osasuna, a prawo do gry w tej fazie walczyć będą m.in. dwie drużyny z Madrytu, które zagrają między sobą. Przed starciem Ateltico z Realem doszło do niemałego skandalu – fani „Los Colchoneros” postanowili uderzyć w swoich rywali w niezwykle obrzydliwy sposób.