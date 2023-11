Prawdziwy dramat Roberta Lewandowskiego! Piłkarz z Ekstraklasy wyprzedził kapitana reprezentacji Polski, mocna weryfikacja

Hiszpanie tłumaczą to, co zrobił Lewandowski wobec Xaviego. Znaleźli powód zachowania Polaka

Robert Lewandowski nie może zaliczyć początku sezonu do udanych. Kapitan reprezentacji Polski jest jednym z liderów Barcelony, jednak w ostatnim czasie przeżywa cięższy okres. 35-latek na listę strzelców wpisał się 23 września, wówczas dwukrotnie pokonał bramkarza Celty Vigo. Od tamtej pory rozegrał 33. minuty z Mallorcą, cały mecz z Sevillą. 4 października doszło do pechowej sytuacji, ponieważ Lewandowski został sfaulowany przez jednego z piłkarzy FC Porto. Od tego czasu 35-latek zmagał się z urazem przez, który wypadł na trzy mecze. Powrót zaliczył dopiero w El Clasico, gdzie nie zaliczył "wejścia smoka", ponieważ Barcelona przegrała, a Lewandowski nie był w stanie pomóc drużynie.

Erik Exposito lepszy od Roberta Lewandowskiego! Niespodziewana sytuacja w klasyfikacji "Złotego Buta"

W obecnej sytuacji, Lewandowski ma na swoim koncie 5 bramek w lidze hiszpańskiej, co daję kapitanowi reprezentacji Polski zaledwie 10 punktów w klasyfikacji "Złotego Buta". "Lewy" zajmuje aktualnie 132. miejsce, natomiast Erik Exposito ma na koncie 12 trafień w Ekstraklasie, które są liczone za jeden punkt. Oznacza to, że Piłkarz Śląska Wrocław w tej prestiżowej klasyfikacji jest przed 35-latkiem. Warto przypomnieć, że w sezonach 2020/21 oraz 2021/22 to właśnie Lewandowski zdobywał to trofeum.