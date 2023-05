Real zwycięski w małych derbach Madrytu? Królewscy walczą o wicemistrzostwo Hiszpanii

Kursy TOTALbet: Real Madryt – Rayo Vallecano

Liga hiszpańska tak naprawdę została przez Real spisana na straty już dawno temu. Znajdująca się w kapitalnej formie Barcelona punktowała znakomicie, a jej doścignięcie wydawało się niemal niemożliwe. Wobec tego menedżer Królewskich Carlo Ancelotti podjął decyzję o skupieniu uwagi drużyny na pozostałych celach – Pucharze Króla oraz Lidze Mistrzów. O ile jednak krajowych puchar udało się zdobyć (2:1 w finale z Osasuną), o tyle w najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach świata zespół włoskiego szkoleniowca nie obroni trofeum. Wszystko za sprawą rewanżowego starcia na Etihad Stadium przeciwko Manchesterowi City, przegranego przez ubiegłorocznych triumfatorów aż 0:4. Ten niewątpliwy blamaż najwyraźniej odcisnął swoje piętno w psychice piłkarzy z hiszpańskiej stolicy, którzy w miniony weekend także zaprezentowali się bardzo słaby, ulegając na wyjeździe Valencii 0:1. Choć mecz ten zapamiętamy głównie z pozapiłkarskich ekscesów, nie sposób było nie zauważyć, że Królewscy znajdują się ewidentnie pod formą. Niedzielna porażka sprawiła zresztą, że Real spadł na trzecie miejsce w ligowej tabeli, dając się wyprzedzić lokalnemu rywalowi – Atletico. Los Blancos wciąż mają jednak trzy kolejki na powrót na fotel wicelidera, a najbliższą okazję do tego będą mieli już w najbliższą środę, podczas… derbów. Ich rywalem nie będzie jednak ekipa Los Colchoneros, a Rayo Vallecano. Zdaniem TOTALbet wyraźnym faworytem tego spotkania będą Królewscy.

Lewandowski kontra Benzema: Piękne kobiety i szybkie fury

Goście spod madryckiego Vallecas w teorii mają jeszcze szanse nawet na awans do europejskich pucharów, choć wydaje się to jednak być scenariuszem skrajnie nieprawdopodobnym. Ich strata do siódmego Athletiku Bilbao wynosi co prawda tylko cztery punkty, ale aby finalnie znaleźć się na tej lokacie, musieliby wyprzedzić także Osasunę, Sevillę oraz Gironę. Biorąc pod uwagę fakt, że do końca rozgrywek pozostały jedynie trzy kolejki, wydaje się to mało realne. Tak czy inaczej sezon 2022/2023 ekipa Andoniego Iraoli może uznać za udany. Drużyna punktuje bowiem bardzo solidnie, w dodatku jest chwalona za ofensywną, miłą dla oka grę. Przekonał się o tym choćby… Real Madryt, który w listopadzie ubiegłego roku przegrał na Campo de Futbol de Vallecas 2:3. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że w ostatnich miesiącach Franjirrojos nie imponowali formą, ich środowe zwycięstwo na Santiago Bernabeu jest raczej niezbyt realne. Zespół prowadzony przez 41-letniego Iraolę wygrał bowiem zaledwie 3 z 15 poprzednich meczów w Primera Division, co przed wyjazdowym meczem z Realem Madryt z pewnością nie brzmi zbyt optymistycznie. Gościom zbliżającego się pojedynku większych szans na triumf nie dają także bukmacherzy z TOTALbet, którzy kurs na taki rozwój wypadków ustalili na poziomie 5.00. Potencjalne trzy punkty dla Królewskich „wyceniono” z kolei na 1.68.

i Autor: TOTALbet Real Madryt - Rayo Vallecano

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Real – 1.68 remis – 4.25 Rayo – 5.00

Podwójna szansa:

1X – 1.19 12 – 1.24 X2 – 2.11

Real strzeli gola:

tak – 1.12 nie – 5.70

Rayo strzeli gola:

tak – 1.45 nie – 2.63

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 11.00 powyżej 0.5 – 1.03

poniżej 1.5 – 4.45 powyżej 1.5 – 1.20

poniżej 2.5 – 2.24 powyżej 2.5 – 1.63

poniżej 3.5 – 1.50 powyżej 3.5 – 2.53

poniżej 4.5 – 1.20 powyżej 4.5 – 4.45

poniżej 5.5 – 1.07 powyżej 5.5 – 8.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.