Robert Lewandowski będzie miał problemy w Barcelonie? Gwiazdor naciska, szykuje się wielka rywalizacja

Robert Lewandowski może mieć problemy w składzie Barcelony? Mimo że Polak w sezonie 2022/2023 był właściwie jedynym napastnikiem Barcelony i wykazał się umiejętnościami strzeleckimi, zdobywając koronę króla strzelców LaLigi, to może już niebawem doczekać się wielkiej konkurencji. Wszystko przez postać napastnika Atletico Madryt, Joao Felixa, który bardzo naciska na transfer do Blaugrana. Jeśli Portugalczykowi udałoby się przejść do Dumy Katalonii, Lewandowski nie mógłby być pewny miejsca w składzie drużyny.

Robert Lewandowski doczeka się potężnego rywala? Te informacje nie wróżą dobrze

Jak donoszą hiszpańskie media, Joao Felix jest bardzo zainteresowany grą w Barcelonie i w chwili obecnej robi wszystko, aby się tam znaleźć. Mimo że Portugalczyk gra głównie na pozycji skrzydłowego, to Xavi ma podkreślać, że widzi piłkarza w zupełnie innej roli, a mianowicie napastnika, mówiąc, że piłkarzy grających na skrzydle ma po prostu za dużo. Oznaczałoby to, że piłkarz w momencie transferu do Barcy stałby się bezpośrednim rywalem Polaka o plac gry i mimo wielkiej klasy Polaka, nie musi być na pozycji straconej.