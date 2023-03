Robert Lewandowski straci klubowego kolegę? Barcelona może stracić wielką gwiazdę, złe informacje dla kibiców

Polskie kluby nie dostały pieniędzy po przenosinach Lewandowskiego do Barcelony! Mowa o dużych kwotach, kuriozalne

Robert Lewandowski straci kolegę klubową? Okazuje się, że niczym bumerang wraca sprawa pozyskania gwiazdy "Dumy Katalonii", Frenkiego De Jonga przez Manchester United. Mimo że Holendra z klubem z Old Trafford łączono już latem 2022 roku, to według mediów, a szczególnie ""The Guardian", temat nie umarł i może ożyć po sezonie. Czy będziemy świadkami wielkiego transferu?

Mimo że Manchesterowi United nie udało się pozyskać Holendra w letnim okienku transferowym, tak drużyna z Old Trafford jest teraz w zupełnie innej pozycji negocjacyjnej. Pod kierownictwiem Erika Ten Haga zdaje się, że "Czerwone Diabły" wracają do topowych pozycji angielskiej ekstraklasy, a praca szkoleniowca oceniana jest bardzo pozytywnie. Mówi się o tym, że szkoleniowiec chce zmodernizować linię pomocy klubu i chce jedną z ważniejszych postaci uczynić De Jonga, który jest niekwestionowaną gwiazdą drużyny ze stolicy Katalonii. Czy będziemy świadkami dużych przenosin? O tym zapewne przekonamy się dopiero w trakcie letniego okienka transferowego,

he is CURRENTLY happy at Barce but may change - is the hope… https://t.co/GNvXn7HahE— jamie jackson (@JamieJackson___) March 4, 2023