Robert Lewandowski szykuje się na poważny sprawdzian? "Nie może zawieść", mocne słowa w kierunku Polaka

Robert Lewandowski, zdaniem hiszpańskich mediów, stanie w tym tygodniu przed jednym z największych wyzwań w koszulce Barcelony. Napastnik reprezentacji Polski wraz z kolegami uda się do Anglii, na słynne Old Trafford, aby rozegrać mecz Ligi Europy UEFA przeciwko Manchesterowi United. W pierwszym spotkaniu na Camp Nou, Polak nie błyszczał, to też względem niego nałożone są bardzo duże oczekiwanie. "AS" nie ma wątpliwości, że spotkanie będzie prawdziwym sprawdzianem dla napastnika Barcelony.

Robert Lewandowski z wielką presją przed meczem z United. Hiszpańskie media nie mają wątpliwości

Jak pisze "AS", napastnik reprezentacji Polski, mimo bramki z Cadiz, nie jest obecnie w najlepszej dyspozycji, a mecz z United będzie dla niego świetną okazją, aby się przełamać i popchnąć Barcelonę do kolejnej fazy rozgrywek UEFA Europa League.

- Były zawodnik Bayernu nie jest w najlepszej formie, ale jego umiejętność odnajdowania się i podejmowania decyzji w polu karnym czyni go śmiercionośnym graczem (...) Dla Lewandowskiego ponowne odpadnięcie z pucharów byłoby ciężkim ciosem. W ten czwartek nadejdzie dla niego prawdziwy sprawdzian (...) Wszystkie oczy będą skierowane na niego. I nie może zawieść, jeśli chce, aby "Barca" przetrwała w Europie - pisze o Lewandowskim "AS".