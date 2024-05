Robert Lewandowski zwrócił się do swojej matki! Piękne i poruszające słowa, pani Iwona obchodzi wielkie święto!

Robert Lewandowski postanowił pokazać na swoich mediach społecznościowych, że nie zapomniał o swojej mamie. Pani Iwona Lewandowska obchodzi dzisiaj 65. urodziny, co spotkało się z publikacją ze strony piłkarza. Padły wyjątkowo poruszające słowa, co za piękny gest!

Robert Lewandowski składa życzenie swojej mamie. Piękne słowa do Iwony Lewandowskiej

Z okazji 65. urodzin swojej matki, Robert Lewandowski zdecydował się na piękne słowa, pisząc o tym, że dziękuje rodzicielce za wszystkie lata, w których trakcie podziękował jej za wiele lat wspierania go i za wielką miłość, którą od niej otrzymuje.

- Mamo, z okazji Twoich urodzin chciałbym Ci z całego serca podziękować za wszystkie lata wsparcia i miłości. Dziękuję, że zawsze wierzysz we mnie i jesteś przy mnie. Życzę Ci mnóstwo zdrowia, radości i spełnienia wszystkich marzeń. Sto lat, Mamo - napisał Robert Lewandowski na mediach społecznościowych.

W wywiadzie z "WP. SportoweFakty", Iwona Lewandowska podkreślała, że jej relacje z synem są bardzo dobre.

- Kiedy dzieje się coś ważnego, nie naciskam na Roberta, nie wydzwaniam do niego co chwilę, tylko proszę, by dał znać, jak będzie mógł. (...) Bardzo mnie cieszy, że mogę liczyć na Roberta, a on na mnie. Rozumiemy się bez słów, ufamy sobie. Co chwilę wysyła mi sygnały, że jestem potrzebna. Jestem mu za to wdzięczna - mówiła Lewandowska w rozmowie z portalem