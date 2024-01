Tuż pod rozpoczęciu 2024 roku cztery hiszpańskie drużyny - FC Barcelona, Real Madryt, Atletico Madryt oraz Osasuna wybrały się do Arabii Saudyjskiej, aby rozegrał tam mecze Superpucharu Hiszpanii. Sam pomysł rywalizacji na Bliskim Wschodzie w ramach hiszpańskiego turnieju od dawna budzi wiele emocji oraz dyskusji, bowiem wielu kibiców nie potrafi zrozumieć tego kroku. Głosy przeciwko wyjazdom na Superpuchar do Arabii Saudyjskiej z pewnością będą jeszcze silniejsze, bowiem świat już obiegło to, co działo się przed pierwszym spotkaniem Atletico - Real.

Wstyd, jak kibice z Arabii Saudyjskiej zachowują się na Superpucharze Hiszpanii. Nie przykryją tego żadne pieniądze

Zanim jeszcze obie drużyny z Madrytu zaczęły rywalizację na murawie, organizatorzy postanowili upamiętnić minutą ciszy jednego z legendarnych piłkarzy - Franza Beckenbauera, który zmarł przed kilkoma dniami. Tu do akcji wkraczają kibice z Arabii Saudyjskiej, którzy jednak nie mają czym się chwalić, a obecnie mówi o nich już nie tylko prasa w Hiszpanii i Niemczech, ale również na całym świecie.

Saudyjczykom słoma wyszła z butów już na starcie Superpucharu Hiszpanii! Wstyd, jak zachowują się na trybunach

Zgromadzeni na trybunach kibice zamiast upamiętnić wybitnego piłkarza chwilą ciszy, to zaczęli buczeć i gwizdać, wprawiając w osłupienie przede wszystkich piłkarzy i pracowników obu klubów. Obrazki z tego zajścia szybko zaczęły krążyć w mediach społecznościowych i wywołały niemałe oburzenie. Nie był to jednak koniec, bo kiedy Toni Kroos pojawił się na murawie w 67. minucie zmierzając Lukę Modricia, również on został wybuczany przez saudyjską publiczność.