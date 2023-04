Szukają alternatywy dla Lewandowskiego? Media wskazują na dwa nazwiska, pozycja Polaka zagrożona?

Hiszpanie dokonali analizy Lewandowskiego. Znaleźli problem, Barcelona musi to rozwikłać

Czy to przełom?

Robert Lewandowski nie zalicza ostatnimi czasy udanych występów dla Barcelony. Mimo że Polak pozostaje najlepszym strzelcem "Dumy Katalonii", to druga połowa sezonu nie należy u niego do najlepszych. Hiszpańskie media już teraz podają, że zawodnik reprezentacji Polski może doczekać się rywala do składu, który będzie udaną alternatywą i pomoże klubowi strzelać więcej. Padają konkretne nazwiska.

Robert Lewandowski doczeka się konkurencji? Media mówią o dwóch nazwiskach

Jak donosi "Sport" , piłkarzami, którzy mogliby dołączyć latem do drużyny Barcelony są dwa, niezwykle obiecujące talenty. Jednym z nich jest Rasmus Hojlund. Duńczyk robi furorę w Serie A i w Atalancie Bergamo. Młody reprezentant Danii cieszy się już poważnym zainteresowaniem zagranicznych drużyn. Drugą opcją dla Barcelony może być Nigeryjczyk Gift Orban z KAA Gent. Piłkarz w 14 występach dla belgijskiej drużyny zanotował już aż 14 bramek i jest jedną z największych gwiazd ligi belgijskiej. Czy młodzi piłkarze stworzą zagrożenie dla pozycji Lewandowskiego? O tym możemy przekonać się już latem, gdy jeden z nich najpewniej dołączy do klubu z Camp Nou.