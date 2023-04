To dlatego Lewandowski chce grać z Messim? Mowa o egoistycznych pobudkach. Jednoznaczna opinia

Były prezydent Barcelony o przyszłości Lewandowskiego. Mówi o Polaku jako człowieku, jest pewny co wydarzy się w przyszłym sezonie

Gdyby nie potężne problemy finansowe FC Barcelona, Leo Messi najpewniej nigdy nie zdecydowałby się na opuszczenie klubu, w którym się wychował i w którym święcił największe triumfy. Przygoda z Paris Saint-Germain nie jest dla Argentyńczyka tak udana, jak można było się tego spodziewać i wiele wskazuje na to, że po tym sezonie Messi opuści klub ze stolicy Francji. Pytanie, gdzie zagra wybitny piłkarz pozostaje nawet otwarte.

Messi wróci do Barcelony?

Coraz więcej mówi się o tym, że Messi może wrócić na Camp Nou. Nie byłaby to operacja łatwa, bo Barcelona wciąż ma problemy finansowe i księgowi musieliby znaleźć rozwiązanie pozwalające na zakontraktowanie Argentyńczyka. Nie zmienia to jednak faktu, że ewentualny powrót gwiazdy futbolu do Katalonii byłby wielkim wydarzeniem. Zwłaszcza, że bardzo prawdopodobna byłaby współpraca Messiego z Lewandowskim. Ostatnio reprezentant Polski pozytywnie wypowiedział się o możliwej grze z mistrzem świata. Hiszpańscy dziennikarze uważają, że "Lewy" miałby w tym nieco egoistyczny interes.

Lewy skorzystałby na współpracy z Messim?

- Polski napastnik pomyślał o tym, że fantastycznie byłoby stworzyć duet z Messim w przyszłym sezonie. Jasne jest, że z różnych powodów leży to w interesie podtrzymania debaty na temat powrotu Messiego na Camp Nou - czytamy w "Mundo Deportivo". - Do tego mamy uzasadniony, egoistyczny interes Lewandowskiego, który, jak wszyscy napastnicy, żyje z bramek i wie, że z Messim u boku jego procent zdobytych bramek wzrośnie - uważają hiszpańscy dziennikarze.