Lewandowski szczerze o tym, czy chciałby grać z Messim. Te słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości, jasne stanowisko

Robert Lewandowski postanowił skomentować sprawę, która wzbudza uwagę wszystkich fanów Barcelony. Coraz częściej mówi się o tym, że Leo Messi po skończeniu swojej przygody z Paris Saint-Germain jest gotów do tego, aby powrócić na Camp Nou i jeszcze raz założyć barwy hiszpańskiego giganta. O potencjanym powrocie piłkarza do drużyny powiedział Robert Lewandowski, który zdradził, co sądzi o samym zamyśle i czy wyobraża sobie współpracę z argentyńskim gwiazdorem. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości.

Robert Lewandowski szczerze o powrocie Messiego. Powiedział jasno, czy chciałby z nim grać

Mimo że Messi mógłby stanowić konkurencję dla Lewandowskiego względem gry w ataku klubu, to Polak dość optymistycznie mówi o powrocie Messiego na Camp Nou.

- Dla mnie Messi zawsze będzie częścią Barçy, a jeśli wróci, to będzie coś niesamowitego, nie tylko dla kibiców, ale też zawodników. Wiemy, że jego miejsce jest tutaj, w Barcelonie (...) Nie wiem, co się stanie, ale mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będziemy mogli grać razem. Leo jest graczem, który potrafi zrobić coś z niczego i na pewno potrzebujemy tego typu piłkarzy - przyznał Lewandowski.