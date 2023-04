Robert Lewandowski zabrał głos w sprawie powrotu Leo Messiego! Reprezentant Polski wyłożył kawę na ławę, jasny przekaz

Barcelona sezonu 2022/2023 zajmuje pierwsze miejsce w lidze hiszpańskiej z przewagą aż 13 punktów nad drugim Realem Madryt. Jest to jedyny plus dla "Dumy Katalonii", ponieważ to jedyne trofeum, o które walczą. Z Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Pucharu Króla podopieczni Xaviego zostali wyeliminowani. Kibice na pewno liczyli na więcej, przez fakt, że "Blaugrana" przed rozpoczęciem sezonu pozyskała wielu zawodników, a przede wszystkim Roberta Lewandowskiego, który aktualnie prowadzi w klasyfikacji strzelców LaLiga. Coraz głośniej mówi się o ewentualnym powrocie na Camp Nou Leo Messiego. Argentyńczyk w 2021 roku zdecydował się opuścić Barcelonę i dołączyć do PSG.

Lewandowski wprost o powrocie Messiego! Reprezentant Polski z jasną deklaracją

Jak podaje "Interia Sport", w sprawie ewentualnego powrotu Messiego na Camp Nou wypowiedział się Lewandowski. - Messi przynależy do Barcelony i za każdym razem będzie niesamowity. Wiemy, że jego miejsce jest tutaj. Nie wiem, co się stanie, ale mam nadzieję, że w następnym sezonie zagramy razem. W ostatnich latach Barcelona nie zdobywała tytułu, a teraz jesteśmy na dobrej drodze. Jeśli go zdobędziemy, to wielu zawodników uzyska dużą pewność siebie. Wszyscy pracujemy, aby się poprawiać. Koncentrujemy się na lidze i punktach, które mamy do zdobycia - zaznaczył Lewandowski.

Kapitan reprezentacji Polski powiedział także o problemach w drużynie. - W minionych tygodniach mieliśmy kilka kontuzji i nie było łatwo, ale mam nadzieję, że teraz odzyskamy dynamikę. Ostatnie dwa spotkania nie były perfekcyjne, ale zostało nam 10 meczów, w których musimy dać z siebie wszystko - dodał 34-latek.