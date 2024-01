W szatni Barcelony zagrzmiało! Lewandowski miał mieć pretensje do Xaviego, media ujawniają!

Robert Lewandowski miał mieć żal do Xaviego. W trakcie meczu Pucharu Króla między Barceloną a Unionistas de Salamanca, miało dojść do wymiany zdań między polskim piłkarzem a katalońskim szkoleniowcem. Wszystko przez to, żę "Duma Katalonii" mało co nie opadła z rozgrywek i grała nienajmocniejszym składem. Lewandowski miał powiedzieć o tym w szatni na głos, co wymusiło reakcję Xaviego.

Robert Lewandowski miał być niezadowolony z decyzji Xaviego. Powiedział to na głos

Robert Lewandowski ostatni mecz z W szatni z klubem z Salamanki zaczął z pozycji rezerwowego, co nie przypadło mu do gustu. Jak dowiedział się Joan Fontes, Polak na głos wyraził swoje zdanie, argumentując, że Puchar Króla jest trofeum, na zdobycie którego Barcelona ma największe szanse, więc posyłanie nienajmocniejszego składu jest złym pomysłem.

Xavi miał odpowiedzieć na zarzuty Lewandowskiego i powiedzieć, że sztab szkoleniowy nie popełnił błędu desygnując skład. Polaka poparl jeden z kapitanów Barcy (Sergi Roberto lub Frenkie de Jong), który powiedział, że analiza jest zła. Wszystko miał tonować obecny dyrektor sportowy klubu - Deco.