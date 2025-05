Spis treści

Bombowym hat-trickiem w niedzielnym „El Clasico” z czoła wyścigu o Trofeo Pichichi Lewandowskiego zepchnął Kylian Mbappe, mający nad nim teraz dwa trafienia przewagi (Francuz zdobył 27 goli). „Lewy” mógł tylko zaciskać zęby i pięści z bezsilności. Choć po niedawnej kontuzji mięśnia półścięgnistego w lewej nodze nie ma już śladu, Hansi Flick w prestiżowym spotkaniu z „Królewskimi” nie dał swemu asowi szansy pojawienia się na murawie choćby na minutę. Frustracja polskiego snajpera, znanego z niepohamowanego apetytu na gole i zaszczyty, musiała być spora: na wielu filmikach z pomeczowej radości Barcy trudno znaleźć Lewandowskiego świętującego z kolegami…

Trzy mecze prawdy. Z kim Lewandowski powalczy o odrobienie strat?

Teraz „Lewy” ma trzy kolejki, by odrobić stratę do Francuza i po raz drugi (wcześniej – w sezonie 2022/23) sięgnąć po miano najlepszego strzelca LaLiga. Rywali ma trudnych, ale każdemu z nich już strzelał gole. Espanyolowi, z którym derby Barca zagra już w czwartek – dwa w trzech meczach. Athleticowi – też dwa w czterech występach. Za to średnia z Villareal jest imponująca: pięć meczów – pięć bramek.

Historyczny wyczyn na wyciągnięcie ręki. Polak może zostawić z tyłu Leo Messiego!

Gdyby kapitanowi Biało-Czerwonych jednak udało się dopaść Kyliana Mbappe i założyć snajperską koronę, zostałby samodzielnym liderem innej prestiżowej klasyfikacji. Lewandowski ma na koncie osiem triumfów strzeleckich w tzw. ligach TOP 5: siedem razy okazywał się najskuteczniejszy w Bundeslidze, raz – w primera division. Tyle samo trofeów zebrał Leo Messi. Argentyńczyk już tego wyniku nie poprawi; Polak wciąż ma szansę!

Setny gol dla Barcy i zaufanie Flicka: Lewandowski walczy o wszystko

Przypomnijmy także, że kołowrotek odliczający kolejne trafienia „Lewego” w koszulce Blaugrany już dość dawno – 9 kwietnia, w ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów z Borussią – zatrzymał się na liczbie „99”. Od tamtej pory nasz rodak bezskutecznie szuka okazji, by „walnąć setkę”. To też byłby prestiżowy wynik – do tej pory w całej historii Barcy tylko 18 zawodników osiągnęło tę przemawiającą do wyobraźni barierę.

Najpierw jednak Polak musi przekonać Hansiego Flicka, by przywrócił wcześniejszą hierarchię napastników: „Lewy” na murawie, Ferran Torres na ławce. Wysiłków ku temu nie szczędzi; fotki z ostatnich zajęć pokazują nie tylko imponującą – jak zawsze – muskulaturę polskiego gladiatora, ale i krew buzującą w jego żyłach, gdy przystawia nogę do piłki. Pogoń za Mbappe zapowiada się fascynująco!

Mecz 36. kolejki primera division pomiędzy Espanyolem a Barceloną rozpocznie się w czwartek, 15 maja, o godz. 21.30. Transmisja w Eleven Sports 1, relacja tekstowa na stronie sport.se.pl.

