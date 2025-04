Robert Lewandowski nie miał litości dla Borussii!

W tym sezonie Lewy może z Barceloną sięgnąć po trzy trofea. Wygrać mistrzostwo Hiszpanii, zdobyć Puchar Hiszpanii i triumfować w Lidze Mistrzów. Barca pewnie zwyciężyła Borussię 4:0 i rewanż wydaje się formalnością, w którym postawi stempel na awansie do półfinału. Cegiełkę do wygranej dołożył Lewandowski, zdobywając dwa gole. W ten sposób po raz kolejny skarcił Borussię, w której wypromował się na niemieckim rynku. Pokonał bramkarza w drugiej połowie. Najpierw na samym początku posłał piłkę po uderzeniu głową, a później już strzelił prawą nogą. Został wybrany piłkarzem spotkania. W tej edycji Polak ma już w dorobku 11 trafień, a w sumie w Lidze Mistrzów zdobył już 105 bramek i zajmuje trzecie miejsce za gigantami: Leo Messim i Cristiano Ronaldo.

Jeszcze jeden rekord Lewy zapisał w historii Ligi Mistrzów. Jak wynika ze statystyki konta OptaJose w mediach społecznościowych jest pierwszym zawodnikiem w LM, który zdobył po dziesięć bramek w jednym sezonie w barwach trzech zespołów. Lewy trafiał dla Borussi, Bayernu i Barcelony.

Polski snajper Barcelony jest jak maszyna

Jednak to nie koniec kosmicznych wyczynów polskiego snajpera. Lewandowski jest niesamowity, bo w tym sezonie strzelił już dla Barcelony we wszystkich rozgrywkach 40 goli. Ostatnim piłkarzem, który był tak skuteczny w jednej edycji był Leo Messi w sezonie 2018/19. Ale to nie koniec osiągnięć Polaka. W tym momencie na koncie ma 99 trafień w barwach klubu z Katalonii! Słynny włoski dziennikarz Fabrizio Romano podsumował to w mediach społecznościowych jednym słowem: Maszyna. To pokazuje jak strzeleckie rekordy i bariery przekracza polski snajper.

Piłkarze Barcelony przejechali się niczym walec po Borussii, z którą wygrali 4:0 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Błyszczał Robert Lewandowski, który strzelił dwa gole i jest o krok od historycznego wyczynu w ekipie z Katalonii.

