Jagiellonia nie ma tremy przed Betisem

Wprawdzie ostatnio Jagiellonia w Ekstraklasie nie wygrała dwóch meczów, w których zdobyła tylko punkt, ale trener zapewnia, że jego drużyna jest gotowa na wyzwanie w Lidze Konferencji.

- Nie ma tremy - zadeklarował trener Adrian Siemieniec podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Zdecydowanie bardziej stresują mnie momenty, w których mamy zdecydowanie więcej do stracenia, niż do zyskania. Zdajemy sobie sprawę z siły przeciwnika.

Jagiellonia traci szansę na tytuł? Sławomir Abramowicz deklaruje

Dla Jagiellonii mecz z Betisem jest wizytówką

Siemieniec podkreślił wagę tego spotkania dla klubu. Do historyczny moment w historii ekipy z Podlasia, która po raz pierwszy zagra w ćwierćfinale europejskiego pucharu.

- Taki mecz to dla nas pewnego rodzaju wizytówka - wyznał trener Siemieniec, cytowany przez PAP. - To jest nagroda za drogę, którą przeszliśmy, żeby tutaj trafić. To jest coś, co będziemy pamiętać i chcemy dobrze to pamiętać. To jest zdecydowanie moment, w którym możemy tylko wygrać, tylko zyskać.

Maxi Oyedele o hicie z Chelsea. Gwiazdor Legii o rywalizacji z gigantem z Anglii

Adrian Siemieniec nie chce podziwiać gwiazd Betisu

Betis zajmuje w lidze hiszpańskiej szóste miejsce. Ostatnio zremisował z Barceloną i w ten sposób przedłużył passę do siedmiu meczów bez porażki. Czy klub z Podlasia powstrzyma gwiazdy Betisu?

- Nie mamy chcieć podziwiać Isco - tłumaczył trener Siemieniec, cytowany przez PAP. - Mimo tego, że jest fantastycznym piłkarzem - Tylko mamy chcieć mu odebrać piłkę. Nie mamy patrzeć na Antony'ego z podziwem i otwierać mu przestrzeń do biegania i dryblingu. Tylko mamy chcieć zabrać mu piłkę i samemu konstruować akcję.

Ruben Vinagre obniżył poziom? Bogusław Leśnodorski o gwieździe Legii

- Taki mecz to dla nas pewnego rodzaju wizytówka. To jest nagroda za drogę, którą przeszliśmy, żeby tutaj trafić. To jest coś, co będziemy pamiętać i chcemy dobrze to pamiętać. To jest zdecydowanie moment, w którym możemy tylko wygrać, tylko zyskać - wyznał trener Adrian Siemieniec, cytowany przez PAP.

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Następne pytanie

Sonda Jak daleko zajdzie wiosną Jagiellonia w Lidze Konferencji? Odpadnie w 1/8 finału Zagra w ćwierćfinale Będzie półfinalistą Awansuje do finału!