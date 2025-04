Bartosz Kapustka i Marc Gual nie zagrają z Chelsea

Portugalczyk w meczu z Chelsea nie będzie mógł skorzystać z sześciu zawodników. Obrońcy Jan Ziółkowski i Artur Jędrzejczyk pauzują za żółte kartki. Pomocnik Wojciech Urbański i napastnik Ilja Szkurin nie zostali zgłoszeni do Ligi Konferencji. Kapitan Bartosz Kapustka ma uraz kolana, a napastnik Marc Gual problem z mięśniem dwugłowym uda. Czy ten ostatni duet zdąży się wyleczyć na spotkanie z Chelsea na Łazienkowskiej?

- Mamy doczynienia z dwoma urazami - wyznał trener Feio podczas konferencji prasowej. - Nie określiłbym tego jako tajemnicę, ale trudność, żeby powiedzieć kibicom, że w tym meczu będą gotowi. Próbujemy, żeby byli gotowi na następny mecz. Gual i Kapustka nie trenowali z nami i nie wystąpią jutro. Nie mogliśmy ich "postawić" na nogi. Mimo wysiłku, zarówno piłkarzy, jak i sztabu medycznego. Spróbujemy "postawić" ich na następne spotkanie.

Luquinhas zostanie w Legii? Decydujące tygodnie dla Brazylijczyka

Goncalo Feio: Przyjeżdża do nas faworyt rozgrywek

Jak w takiej sytuacji portugalski szkoleniowiec ocenia możliwości podopiecznych na tle tak klasowego rywala?

- Przyjeżdża do nas faworyt rozgrywek - przyznał trener Feio. - Jedyny zespół, który wygrał wszystkie mecze w tym sezonie na arenie międzynarodowej. Oczywiście mamy szacunek do rywala i świadomość z jaką półką się spotkamy. W drużnie są ludzie, którzy przeżyli zwycięstwo z Aston Villą na Łazienkowskiej. Chcemy rywalizować z taką klasa drużyna jak Chelsea, w jak najlepszy sposób. W duchu rywalizacji zawsze musi być nadzieja na to, że możemy wygrać. Oczywiście skala wyzwania jest spora. Zrobimy wszystko, aby to kontynuować.

Marek Papszun po remisie Rakowa z Puszczą. „To zawsze jest bolesne”

Piłkarze Legii musżą wziąć odpowiedzialności

Jak Legia zamierza poradzić sobie z angielskim gigantem?

- Mamy w drużynie wielu piłkarzy, którzy muszą wziąć odpowiedzialność w różnych momentach - przekonywał trener Feio, cytowany przez klubowe media. - Każde doświadczenie służy temu, aby wyciągać wnioski i iść dalej. Nie chcemy doprowadzić do ponownych błędów. Nie chcemy tracić energii. Mamy plan na jutro. Zależy mi na tym, abyśmy czerpaili z tego dnia maksimum. Przeżyjemy coś wyjątkowego. Musimy być najlepsza wersją samych siebie.

Goncalo Feio o urazach gwiazd Legii. "Wszystkie ręce są na pokładzie"

- Mamy plan na Chelsea. Zależy mi na tym, abyśmy czerpaili z tego dnia maksimum. Przeżyjemy coś wyjątkowego. Musimy być najlepsza wersją samych siebie - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej.

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w tym sezonie? Jagiellonia Śląsk Lech Pogoń Górnik