Maxi Oyedele: Mecz z Chelsea to coś wyjatkowego

Oyedele po przejściu do Legii szybko zadebiutował w reprezentacji Polski. Selekcjoner Michał Probierz dał mu szansę w meczu z Portugalią, a później także w starciu z Chorwacją w Lidze Narodów. Obiecujący pomocnik zagrał także w barwach Legii w Lidze Konferencji. Jednak w końcówce roku musiał pauzować z powodu problemów ze zdrowiem.

- Jest to w pewien sposób wyjątkowy mecz dla mnie - powiedział Maxi Oyedele podczas konferencji prasowej. - Jednak nie tylko dla mnie, ale także dla całej drużyny i sztabu. Gramy z przeciwnikiem z Premier League w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Już to oznacza, że to jest coś wyjątkowego. Można powiedzieć, że jestem podekscytowany tym meczem. Tak jak reszta zespołu, jestem gotowy do gry. Ale nie może być inaczej, gdy rywalizujesz z takim rywalem w takiej fazie rozgrywek. Sygnał o gotowości wysłałem do trenera.

Chelsea zajmuje w Premier League czwarte miejsce. Oyedele zdaje sobie sprawę z siły rywala. Mimo wszystko wierzy w dobry wynik Legii.

To jest ważne dla Chelsea

- Myślę, że naszym rywalom zależy na obu rozgrywkach, żeby pokazać się w nich z jak najlepszej strony - tłumaczył Oyedele podczas konferencji prasowej. - Na pewno chcą wygrać Ligę Konferencji, gdzie są faworytem tych rozgrywek. W tabeli Premier League rywalizują o miejsce o miejsce w pierwszej czwórce, które zapewni w grę w Lidze Mistrzów. To także jest ważne dla Chelsea. Tak samo jest ważne to trofeum, które moga wywalczyć w europejskich pucharach. Nastawiam się, że zagrają o zwycięstwo.

Gwiazdor Legii na to liczy w meczu z Chelsea

Młody pomocnik podkreśla, że Legia musi zagrać na maksimum swoich możliwości, aby nawiązać walkę z faworyzowaną Chelsea

- Musimy osiągnąc maksymalny poziom, aby sprostać takiemu wyzwaniu, jak spotkanie z Chelsea. Naszym celem jest wygranie tego meczu - stwierdził Oyedele.

