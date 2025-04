To dlatego Rafał Gikiewicz nie trafił do Bayernu. Bramkarz Widzewa wszystko ujawnił

Młodzieżowy reprezentant Polski jest przygotowany na to, że będzie miał dużo pracy w starciu z hiszpańskim klubem. U rywali gwiazdą jest pomocnik Isco. Betis zajmuje w lidze hiszpańskiej szóste miejsce. Może pochwalić się serią sześciu wygranych z rzędu i passą siedmiu spotkań bez porażki w LaLiga.

- Spodziewamy się dużo konkretów pod naszą bramką - mówi Abramowicz w rozmowie z klubowymi mediami. - Wynika to z klasy rywala. Taka jest logika tego meczu. Oczywiście nie tylko ja, ale cała defensywa będzie musiała być bardzo mocno zaangażowana i dać z siebie 100, a nawet więcej procent. Wiemy, że jest to tak jakościowy zespół, że każdy błąd tak naprawdę, to jest duże prawdopodobieństwo utraty gola. Będziemy musieli być podwójnie skoncentrowani i dać z siebie wszystko - podkreśla.

Takie spotkania gra się może raz w życiu

W poprzedniej kolejce Betis postawił się Barcelonie, której wyrwał punkt w Katalonii. Jednak w młodym bramkarzu Jagiellonii jest dużo optymizmu i radości, że będzie miał okazję rywalizować z klasowym zespołem.

- Takie spotkania gra się może raz w życiu, przynajmniej na tym etapie - zaznacza Abramowicz. - Dla wielu z nas, to może być jedno z najciekawszych spotkań, jakie będziemy mieli okazję zagrać. Przyznam, że ciekawie się oglądało mecz Barcelony z Betisem. Trzeba było też trochę przeanalizować Betis i myśleć w tym kontekście, że zaraz to my będziemy na miejscu Barcelony - zauważa.

Jagiellonia musi wyjść bez kompleksów

Bramkarz Jagiellonii zwraca także uwagę na dokonania mistrza Polski w tej edycji europejskich pucharów. Ćwierćfinał Ligi Konferencji to historyczny wynik dla klubu z Podlasia.

- To wszystko jest trudne do uwierzenia - tłumaczy Abramowicz. - Ale cieszymy się z tego, bo jednak dużo zrobiliśmy w tym sezonie. Mecz z Betisem jest taką nagrodą dla nas za ciężką pracę. Musimy wyjść bez kompleksów, po prostu zagrać mądrze i walczyć o wszystko w tym meczu. Wierzę w to, że damy radę - deklaruje bramkarz mistrza Polski przed grą z Betisem.

